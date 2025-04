Doch dieser möchte davon nichts wissen. Momentan kuriert er eine schwere Achillessehnenverletzung aus, wurde vorher schon mal an seinem Wurfarm an der Schulter operiert. Jetzt gibt der 29-Jährige sich kämpferisch.

Nachdem es lange still um den einstigen NFL -Star wurde, merkt dieser wohl auch, wie sein endgültiges Karriereende droht. Die Browns holten in der Offseason bereits Kenny Pickett als Ersatz. Eine weitere QB-Verpflichtung im Draft liegt nahe, wenn nicht sogar noch Geld in die Hand genommen und ein Kirk Cousins verpflichtet wird.

Cleveland Browns: Watson glaubt an Rückkehr

Watson wird in 2025 durch seine Verletzung wohl kein NFL-Spiel bestreiten können. Geschweige denn, ob die Browns das noch wollen. Immerhin sagte Besitzer Jimmy Haslam selbst: "Wir haben bei Watson sehr weit ausgeholt und dann das Ziel verfehlt".

Watson postete jetzt ein Instagram-Video, in dem er in Browns-Ausstattung trainiert. Dabei deutet er sein Comeback an, denn er habe "eh nicht viel zu verlieren".

Weiter sagt er: "Jeder zweifelt an mir. Niemand glaubt an mich. Alle glauben, ich kann nicht mehr dahin kommen, wo ich mal war. Aber ich weiß das. Ich glaube an die Arbeit, die ich hier reinstecke, ich glaube an mich selbst ... ich weiß, ich werde besser als davor sein."

In drei Spielzeiten kommt Watson auf 19 Einsätze. Ansonsten war er verletzt oder gesperrt. In den Spielen wirkte er schläfrig, lethargisch, unpräzise und traf falsche Entscheidungen. Alles, was er in Houston noch war, war verschwunden. Seit 2020 hat er von 85 möglichen Partien 66 verpasst.

Sollte sein Vorhaben nur ansatzweise gelingen, wird er wohl der Comeback-Spieler des Jahres.