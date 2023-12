Anzeige

Die Jacksonville Jaguars und Cincinnati Bengals lieferten sich im Monday Night Game einen waschechten Krimi. Erst nach Overtime wurde ein Sieger gefunden.

Von Kai Esser

Zum Abschluss des 13. Spieltags der NFL haben die Cincinnati Bengals ein umkämpftes Spiel gegen die Jacksonville Jaguars gewonnen. Am Ende stand es 34:31 für die Bengals, weil Evan McPherson in Overtime das entscheidende Field Goal versenkte.

Trevor Lawrence spielte ein sauberes Spiel. Am Ende stehen 259 Passing Yards und drei total Touchdowns für den First Overall Pick von 2021 zu Buche. Kurz vor Schluss gab es jedoch eine Schrecksekunde: Ein Offensive Lineman stieg Lawrence auf den Knöchel, der sich übel verletzte. Der ehemalige Clemson-Absolvent humpelte langsam in die Kabine und konnte den Knöchel nicht belasten.

C.J. Beathard übernahm für den letzten offensiven Drive und führte die Offense in Field Goal Range um die Niederlage vorerst zu verhindern. Auch den ersten Drive in der Overtime bekam er, der jedoch nur zu einem Punt führte. Mit 8/9 für 61 Yards machte er einen guten Job. Leading Rusher war Travis Etienne, der zwar nur 45 Yards anhäufte, aber einen Touchdown scorte.

Bester Receiver war Tight End Evan Engram mit 82 Yards und einem Touchdown. Auch Parker Washington gelang ein Touchdown (61 Receiving Yards).