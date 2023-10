Anzeige

Die Jacksonville Jaguars feiern in der NFL einen wichtigen Auswärtssieg bei den New Orleans Saints. Quarterback Trevor Lawrence entscheidet die Partie mit einem späten Touchdown-Pass auf Christian Kirk.

Von Chris Lugert

Die Jacksonville Jaguars haben ihre Siegesserie in der NFL auch im schwierigen Auswärtsspiel bei den New Orleans Saints fortgesetzt. Im Thursday Night Game von Week 7 gewann das Team um Quarterback Trevor Lawrence mit 31:24 (17:6) und feierte den vierten Sieg in Folge.

Mit einer Bilanz von 5-2 führen die Jaguars die AFC South klar an. Die Saints hingegen stehen bei 3-4 und müssen in der engen NFC South womöglich zunächst abreißen lassen, sollten die Tampa Bay Buccaneers (3-2) ihr Division-Duell gegen die Atlanta Falcons am Sonntag gewinnen.

Im Passspiel taten sich die Jaguars lange schwer, Lawrence beendete die Partie mit 20 von 29 angekommenen Pässen für 204 Yards und einen Touchdown. Ein nicht unerheblicher Teil der Statline kam durch den entscheidenden Spielzug drei Minuten vor Spielende zustande, als Lawrence seinen Receiver Christian Kirk mit einem 44-Yard-Pass in die Endzone brachte.

In der ersten Halbzeit war Running Back Travis Etienne der Star des Spiels, er erzielte die ersten beiden Touchdowns der Partie. Die Saints hingegen brachten nur zwei Field Goals zustande, weshalb es mit einem 17:6 in die Pause ging.

In der zweiten Halbzeit kamen die Gastgeber mit einem erneuten Field Goal bis auf acht Punkte heran und konnten den folgenden Drive der Jaguars direkt stoppen. Im folgenden Angriff der Saints warf Quarterback Derek Carr den Ball bei 3rd & 10 tief in der eigenen Hälfte direkt in die Arme von Verteidiger Foyesade Oluokun, der den Ball per Pick Six in die Endzone brachte.