Jakob Johnson: Kein "dirty Hit" gegen Nick Chubb

Raiders-Profi Jakob Johnson analysiert die Situation, die zur Verletzung von Browns-Running-Back Nick Chubb geführt hat - und erzählt, über welche ELF-Szene er mit seinen NFL-Mitspielern spricht.

Die Knieverletzung von Browns-Star Nick Chubb hat die NFL und die Sportwelt gleichermaßen schockiert. Der Running Back aus Cleveland hatte sich nach einem Tackle von Steelers-Safety Minkah Fitzpatrick schwer verletzt und fällt für den Rest der Saison aus.

Im gemeinsamen Podcast "What happens in Vegas" mit Christoph "Icke" Dommisch beurteilte Fullback Jakob Johnson von den Las Vegas Raiders die Situation aber als unglücklich, für ihn sei es kein "dirty Hit" gewesen.

"Ich kann ihm da jetzt nicht wirklich böse Absicht unterstellen", sagte Johnson in Richtung Fitzpatrick: "Für mich sah das aus wie ein Safety, der sagt: Hey, hier kommt ein Power Back auf mich zu, ich tackle den niedrig. Und der Tackle hat leider zu einer Verletzung geführt, aber ich glaube nicht, dass die Verletzung sein Ziel war."

Er kenne wirklich wenige Leute in der Liga, die versuchen würden, jemanden mit Absicht zu verletzen, sagte Johnson.