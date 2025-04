Kansas City Chiefs bevorzugt: NFL degradiert wohl Referee nach Fehlentscheidung

In Woche drei, im Spiel zwischen den Chiefs und den Atlanta Falcons, hatte Chiefs-Safety Bryan Cook Falcons-Tight-End Kyle Pitts bei einem kritischen dritten Versuch in der Endzone umklammert – und das mit dem Rücken zum Ball. Dennoch wurde keine Flagge wegen Defensive Pass Interference geworfen, die Chiefs gewannen 22:17.

Demnach wird er von seiner Rolle als Referee zum Umpire zurückgestuft. Dieser ist Teil des Schiedsrichter-Teams und positioniert sich bei einem Angriff rund fünf Yards hinter der Line of Scrimmage aufseiten der Defense.

Vor der NFL -Saison 2024 haben die Verantwortlichen der besten Football-Liga der Welt eine bemerkenswerte Umstrukturierung bei den Schiedsrichtern vorgenommen. Referee Tra Blake, der in der vergangenen Saison für mehrere umstrittene Fehlentscheidungen verantwortlich war, wird laut "FootballZebras.com" abgesetzt.

In der Folge räumte die Liga den Fehler ein, Blake selbst tat dies ebenfalls in einer Erklärung. Doch es handelte sich nicht um einen Einzelfall. Im Spiel zwischen den Minnesota Vikings und den Los Angeles Rams verpassten Blake und sein Team eine klare Facemask-Strafe. Beide Patzer sorgten in der Folge für heftige Reaktionen im Internet.