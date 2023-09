Es würde zu viele Entlassungen oder Restrukturierungen von Spielern mit bestehenden Verträgen benötigen, um den nötigen Platz für Jones in der Gehaltsstruktur zu schaffen, schreibt Schefter weiter.

Der Vertrag des Superstars läuft aus und Kansas City ist wahrscheinlich nicht in der Lage, den Defensive Tackle mit dem Franchise Tag zu belegen, so der Insider.

Die Kansas City Chiefs werden sich wohl in der kommenden Offseason von Defensive Tackle Chris Jones trennen müssen. Das berichtet "ESPN"-Reporter Adam Schefter.

Kommt es tatsächlich so, wird der 29-Jährige in der kommenden Offseason zum Unrestricted Free Agent - also einem Spieler, der mit jedem Team verhandeln kann.