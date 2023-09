Kansas City Chiefs: Kadarius Toney löscht Social-Media-Profil

Toney hatte also maßgeblichen Anteil an der Heimpleite der Chiefs und musste sich schon während des Spiels die ein oder andere Kritik anhören.

Toney selbst ist auch kein Kind von Traurigkeit. Laut NFL-Insider Dov Kleiman gab es in der Vergangenheit auch immer wieder reichlich Trashtalk seitens des Receivers in Richtung der Fans der New York Giants - Toneys Ex-Team.

Mahomes nimmt Toney in Schutz

Der Passempfänger wechselte 2022 von den Giants nach Kansas, wo er nach dem schwachen Auftritt gegen die Lions auf Rückhalt stoß.

"Ich habe Vertrauen in Kadarius. Er hat einen Großteil des Trainingslagers verpasst", sagte Pat Mahomes bei "NFL Media". "Er hat in der Reha hart gekämpft, um wieder spielen zu können. Die Dinge laufen nicht immer so, wie man es will."

"Natürlich hätte er gerne ein paar Pässe im Spiel gefangen, aber ich vertraue darauf, dass er der Mann sein wird, zu dem ich in den entscheidenden Momenten werfe", sagte Mahomes und hofft, "dass er den Ball fangen und uns ein paar Spiele gewinnen wird, so wie er es letztes Jahr getan hat. Ich bin mir sicher, dass diese Ballverluste verschwinden werden".