"Ich schließe nichts aus, ich denke, es ist möglich", so Goodell. Und weiter: "Ich denke, die Debatte, an der wir immer versucht haben zu arbeiten, ist, ob man es wettbewerbsfähig und auf eine Art und Weise machen kann, die nicht nur für dieses Team, sondern für jedes Team fair sein wird.“

So erklärte er in einem "NBC"-Interview im Rahmes des NFL-Auftaktspiels zwischen den Kansas City Chiefs und den Detroit Lions (20:21) , dass es eine Chance für die Liga gebe, zu expandieren, sobald die dazugehörige Logistik geklärt sei.

Aktuell sind alle 32 NFL-Teams in den Vereinigten Staaten beheimatet. Ob das so bleibt, ist immer wieder Teil von Diskussionen. Für Commissioner Roger Goodell ist ein Team in Übersee auf jeden Fall nicht ausgeschlossen.

Seit geraumer Zeit ist ein mögliches NFL-Team in Übersee Thema. Nun äußert sich Commissioner Roger Goodell und macht Hoffnung.

Im Jahr 2007 trug die beste Football-Liga der Welt erstmals ein Spiel der International Series im Londoner Wembley-Stadion aus. Seitdem kamen zudem Mexiko und Deutschland als weitere Austragungsländer hinzu.

In der Saison 2023 finden jeweils zwei Spiele in London und in Frankfurt statt.

Gerüchte gab es bereits in der Vergangenheit, dass sich die Jacksonville Jaguars, die seit 2013 jährlich in London antreten, in Großbritannien niederlassen könnten. Auch Klubbesitzer Shahid Khan betonte die besondere Verbindung bereits.