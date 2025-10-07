Anzeige
Lawrence mit verrücktem Game Winning Touchdown

Kansas City Chiefs: Patrick Mahomes patzt und wirft 99-Yard-Pick-Six bei Niederlage gegen die Jacksonville Jaguars

  • Aktualisiert: 07.10.2025
  • 14:21 Uhr
  • Kai Esser

Die Jacksonville Jaguars haben die Kansas City Chiefs in Woche fünf geschlagen. In einem von Strafen und Kuriositäten geprägten Spiel siegten die Jags zu Hause mit 31:28.

Von Kai Esser

Die Erfolgsserie der Jacksonville Jaguars in der NFL geht weiter! In Woche fünf besiegten die Jaguars mit den Kansas City Chiefs ein echtes Schwergewicht mit 31:28.

Dabei lagen die Chiefs bereits komfortabel mit 14:0 vorne, ehe unter anderem ein 99 Yard Pick Six von Patrick Mahomes gegen Linebacker Devin Lloyd die Chiefs mit 21:14 ins Hintertreffen brachte.

Als die Chiefs im 4. Quarter dann wieder mit 28:24 in Führung gingen war es ein kurioser Rushing Touchdown von Trevor Lawrence, der Jacksonville auf die Siegerstraße brachte: Sein Guard stieg ihm auf den Fuß und er fiel hin, richtete sich im zweiten Versuch jedoch auf und lief in die Endzone.

Insgesamt kommt Lawrence auf zwei Rushing Touchdowns (54 Yards) sowie einen Passing Touchdown (221 Yards, dazu eine Interception). Noch vor Travis Etienne (49 Yards) war Lawrence Leading Rusher. Receiver Brian Thomas Jr. holte 80 Yards durch die Luft und war so bester Receiver.

Jacksonville Quarterback Trevor Lawrence celebrates after scoring a touchdown with under a minute remaining in the game as the Chiefs compete against the Jaguars at EverBank Stadium in Jacksonville...

Alle Highlights der NFL auf Joyn

Jederzeit auf Abruf

Patrick Mahomes mit entscheidendem Fehler

Eigentlich spielte Mahomes ein blitzsauberes Spiel. 29 seiner 41 Pässe für 318 Yards kamen an, dazu ein Touchdown durch die Luft wie über den Boden. Analog zu Lawrence war er mit 60 Yards bester Läufer seines Teams.

Allerdings war der Pick Six der Wendepunkt. Anstatt 21:14 für die Chiefs stand es 21:14 für die Jaguars und den Gastgebern blieb so die Möglichkeit, im letzten Drive wieder in Führung zu gehen, die sie auch nutzten.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

VIDEO: Patrick Mahomes wirft Pick Six statt Touchdown und verpasst Tackle

Tyquan Thornton war mit 90 Yards bester Receiver seines Teams, Kareem Hunt erlief neben 49 Yards bei nur sieben Läufen auch zwei Touchdowns.

Die Chiefs, die nun bei 2-3 stehen und auf Platz drei der AFC West verweilen, haben kommende Woche die Detroit Lions zu Gast, die 4-1-Jacksonville Jaguars bekommen es - ebenfalls zu Hause - mit den Seattle Seahawks zu tun.

