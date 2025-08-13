NFL live: Übertragung im TV, Livestream und Liveticker - wer zeigt welche Spiele?

Die NFL-Saison 2025 hat begonnen. Hier erfahrt ihr alles zum Zeitplan, wo ihr die NFL-Spiele live sehen könnt und wo ihr Highlights und Liveticker findet. Die NFL-Saison 2025/26 hat mit dem Season Opener zwischen den Philadelphia Eagles und den Dallas Cowboys begonnen und endet mit dem Super Bowl 2026 am 8. Februar im Levi’s Stadium.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Hier findet ihr alle Infos zu Free-TV-Übertragungen, Livestreams und Liveticker für die NFL Preseason, Regular Season, Playoffs und das Deutschland-Spiel in Berlin. Verfolgt Stars wie Patrick Mahomes, Amon-Ra St. Brown und Rookies wie Cam Ward oder Jaxson Dart live!

Anzeige

Wo läuft die NFL 2025/26? Free-TV und Livestream im Überblick Die NFL begeistert Fans in Deutschland mit zahlreichen Übertragungsoptionen. Im Free-TV zeigen RTL und NITRO bis zu drei Spiele pro Woche, inklusive Kickoff Game, Deutschland-Spiel, Playoffs und Super Bowl LX. Livestream: NFL Game Pass: Alle Spiele live im US-Originalton (kostenpflichtiges Abo notwendig).

RTL+: Exklusive Livestreams, z. B. ein Spiel pro Woche um 19 Uhr (kostenpflichtiges Abo notwendig).

DAZN: Alle Nachtspiele (1:00 Uhr, 4:25 Uhr), "RedZone"-Konferenz, zwei exklusive Sonntagsspiele (kostenpflichtiges Abo notwendig)

ran.de und Joyn: Kostenloser 24/7-Livestream des NFL Networks - mit Highlights, Relives, Hintergrundberichten und mehr. Dazu findet ihr immer Highlights zu allen Preseason und Regular-Season-Spielen, sowie zu allen Playoff-Partien.

Zudem gibt es auf ran.de Liveticker zu allen Spielen und einen Konferenz-Liveticker

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Regular Season 2025/26: Live bei RTL, DAZN und ran.de Die Regular Season hat am 4. September 2025 mit dem Kickoff Game zwischen den Philadelphia Eagles und den Dallas Cowboys begonnen. RTL/NITRO zeigen bis zu drei Spiele pro Woche DAZN überträgt Nachtspiele und die "RedZone"-Konferenz, der NFL Game Pass alle Spiele live. Auf ran.de gibt’s Liveticker, Highlight-Videos (ebenfalls auf Joyn) und Statistiken. Den NFL-Spielplan 2025/26 auf ran.de entdecken

NFL Deutschland-Spiel 2025: Colts vs. Falcons in Berlin Das NFL-Spiel in Berlin (Indianapolis Colts vs. Atlanta Falcons, 9. November 2025, Olympiastadion) ist ein Saison-Highlight. RTL überträgt live im Free-TV, DAZN und der NFL Game Pass bieten Livestreams. Auf ran.de findet ihr Liveticker, News und Highlights direkt aus Berlin. Alle Infos zum NFL Berlin Game

Anzeige

NFL Playoffs und Super Bowl 2026 Die Playoffs starten am 10. Januar 2026 mit der Wildcard Round. RTL zeigt alle Spiele live im Free-TV, inklusive Divisional Round und Conference Finals. Der Super Bowl LX (8. Februar 2026, Levi’s Stadium) ist bei RTL, DAZN und im NFL Game Pass zu sehen. Auf ran.de bieten wir Liveticker, Highlight-Videos und Analysen. Alles zum Super Bowl 2026 auf ran.de

Anzeige

Die besten Plattformen für NFL-Fans 2025/26 ran.de und Joyn: Kostenlose Liveticker, Highlights, NFL Network Stream. Dazu die wichtigsten News, Clips und Interviews rund um die NFL. @ransport: Folgt unseren Social-Media Kanälen auf Youtube, Instagram, TikTok und Facebook für Memes, Highlights, Fakten und News rund um die NFL RTL/NITRO: Bis zu drei Free-TV-Spiele pro Woche, Playoffs, Super Bowl. RTL+: Exklusive Livestreams (kostenpflichtig). DAZN: Nachtspiele, "RedZone", Sonntagsspiele (kostenpflichtig). NFL Game Pass: Alle Spiele live (kostenpflichtig).

Anzeige