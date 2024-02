Kansas City Chiefs im Super Bowl: Erfolgsgarant Steve Spagnuolo Vater der "Brotherhood"

Dies bestätigt sich insbesondere auf dem Weg in den Super Bowl gegen die San Francisco 49ers am Sonntag (ab 0:30 Uhr im Liveticker auf ran.de und in der ran-App).

Steve Spagnuolo als Vaterfigur

"Es gibt keinen besseren Coach. Er ist eine Vaterfigur für uns. Er ist streng, wenn er streng sein muss, aber er liebt uns", sagt Linebacker Leo Chenal im Gespräch mit ran.

Und Routinier Mike Pennel bringt es bei ran auf den Punkt: "Jeder in dieser Defense, in diesem Team würde für ihn durch eine Wand rennen."

Coach Spags, wie Spagnuolo in der NFL nur genannt wird, hat eine beeindruckende Erfolgsstory hinter sich und dabei NFL-Geschichte geschrieben. Super Bowl Champion XLII mit den New York Giants, dabei die Perfect Season der New England Patriots zerstört und zweimal Champion mit den Chiefs in seiner Premierensaison 2019 und im Vorjahr.

Kein Defensive Coordinator gewann bisher mit zwei verschiedenen Klubs jeweils den Super Bowl.

Nur bei seiner einzigen Head Coach Station bei den St. Louis Rams in den drei Spielzeiten nach dem Triumph mit den Giants blieb er erfolglos.