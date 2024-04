Anzeige Der NFL-Kosmos kennt Xaviar Babudar als "Chiefsaholic". Seit geraumer Zeit sorgt er mit Straftaten für Schlagzeilen. Gegen den verhafteten Superfan der Chiefs wurde nun das erste Urteil verhängt. Wolfskostüm und Chiefs-Montur - Xaviar "Chiefsaholic" Babudar gilt als Superfan der Kansas City Chiefs. Nach einer Reihe von Banküberfällen wurde er nun erstmals verurteilt. Wie "ESPN" berichtet, muss Babudar insgesamt 10,8 Millionen US-Dollar an die ehemalige Bankangestellte Payton Garcia bezahlen. Die Summe setzt sich laut dem Bericht aus 3,6 Millionen Dollar für die Zufügung von körperlichem Schaden und seelischem Leid sowie 7,2 Millionen Dollar als Strafschadenersatz zusammen. Babudars Anwalt, Matthew Merryman, wollte sich bisher nicht zur Verurteilung äußern. Der Anwalt der Geschädigten, Frank Frasier, räumte am Montag hingegen ein, dass es eine Herausforderung sein wird, das Geld einzutreiben. Babudar war zum Zeitpunkt seiner Verbrechen arbeitslos und lebte in Autos. Der Geschädigten sei es jedoch wichtig, dass er niemals von seinen Taten profitieren könne. "Sagen wir, er schreibt im Gefängnis ein Buch, sagen wir, er macht einen Film....alles, was er damit verdient, wird an seine Gläubiger gezahlt", so Garcias Anwalt Frank Fraiser gegenüber "ESPN".

Und weiter: "Sie wird nie wieder in der Lage sein, im Bankwesen zu arbeiten. Das hat Auswirkungen auf ihre Kinder und ihre Ehe. Es hat sich auf alle Aspekte ihres Lebens ausgewirkt." Babudar wurde erstmals am 16. Dezember 2022 nach einem Banküberfall in Bixby verhaftet. Wie die örtliche Polizei mitteilte, habe er Garcia eine CO2-Pistole an den Kopf gehalten und ihr gedroht, sie zu erschießen. Im Februar 2023 wurde er auf Kaution freigelassen und ergriff nur wenig später die Flucht.

Xaviar Babudar in seinem "Chiefsaholic" Outfit. © IMAGO/USA TODAY Network