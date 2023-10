Anzeige

Patrick Mahomes gehört zu den besten Quarterbacks der Liga, ist es vielleicht sogar. Sein Mitspieler Travis Kelce ist der Meinung, dass er sogar Tom Brady als "GOAT" ablösen könnte.

Wird Patrick Mahomes am Ende seiner Karriere als "Greatest of All Time" gelten? Eigentlich ist dieser Titel NFL-Legende Tom Brady vorbehalten, doch Travis Kelce kann sich vorstellen, dass sein Chiefs-Co-Star diesen Staus in einigen Jahren einnehmen könnte.

Im "I Am Athlete"-Podcast erklärte der 34-Jährige: "Natürlich habe ich allen Respekt vor Tom Brady. (...) Er ist der "GOAT" und der Beste, der dieses Spiel je gespielt hat, aber ich denke, dass im Moment das Tempo, das Pat an den Tag legt, und die Art und Weise, wie er es macht, das ändern könnte."

"Ich denke einfach, dass Patrick die Fähigkeit hat, einen Weg zu finden und Dinge zu erledigen, selbst wenn es eigentlich nicht klappt. Er macht diese verrückten Würfe über das Feld, die man in der NFL noch nicht gesehen hat. Und das macht er seit seinem ersten Snap. Ich denke, dass er Brady bei allen Auszeichnungen einholen wird", so Kelce weiter.

Ein Problem sieht der Tight End dann aber doch noch. Die sieben Super-Bowl-Titel seien natürlich "eine Menge" und schwer einzuholen.