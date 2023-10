Myles Garrett steigt als Minority-Owner bei den Cleveland Cavaliers ein

Die Affinität des NFL-Stars zur NBA ist nicht neu: Sein Halbbruder Sean Williams spielte 2007 bis 2012 in der NBA und Garrett selbst nahm 2022 am NBA All-Star Celebrity Game teil.

Sa. ab 23:45 Uhr LIVE auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de: New York Knicks @ New Orleans Pelicans

Sa. ab 23:45 Uhr LIVE auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de: New York Knicks @ New Orleans Pelicans

Myles Garrett ist der nächste in einer Reihe von Sport-Stars, die als Miteigentümer den Einstieg in das Sportbusiness vollziehen. Wie die Cleveland Cavaliers mitteilten, hat der 27-Jährige einen Minderheitsanteil am NBA-Team erworben und wird außerdem als Brand-Ambassador für die Cavs fungieren.

NFL-Star Myles Garrett ist als Mitbesitzer in die NBA eingestiegen: Der Pass Rusher hat einen Anteil an den Cleveland Cavaliers erworben, teilte die Basketball-Franchise mit.

Der Pass Rusher wurde 2017 von den Cleveland Browns mit dem 1. Pick gedraftet. Seitdem sammelte Garrett 82 Sacks (Stand: 26. Oktober 2023), die meisten für einen Spieler vor seinem 28. Geburtstag, seit Sack-Statistiken offiziell verzeichnet werden.

Außerdem wurde er viermal in den Pro Bowl, zweimal in das First All-Pro-Team und zweimal in das Second All-Pro-Team gewählt.