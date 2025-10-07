Kansas City Chiefs verlieren bei den Jacksonville Jaguars: 99 Yard Pick Six von Patrick Mahomes

Die Jacksonville Jaguars haben die Kansas City Chiefs in Woche fünf geschlagen. In einem von Strafen und Kuriositäten geprägten Spiel siegten die Jags zu Hause mit 31:28.

Von Kai Esser

Die Erfolgsserie der Jacksonville Jaguars in der NFL geht weiter! In Woche fünf besiegten die Jaguars mit den Kansas City Chiefs ein echtes Schwergewicht mit 31:28.

Dabei lagen die Chiefs bereits komfortabel mit 14:0 vorne, ehe unter anderem ein 99 Yard Pick Six von Patrick Mahomes gegen Linebacker Devin Lloyd die Chiefs mit 21:14 ins Hintertreffen brachte.

Als die Chiefs im 4. Quarter dann wieder mit 28:24 in Führung gingen war es ein kurioser Rushing Touchdown von Trevor Lawrence, der Jacksonville auf die Siegerstraße brachte: Sein Guard stieg ihm auf den Fuß und er fiel hin, richtete sich im zweiten Versuch jedoch auf und lief in die Endzone.

Insgesamt kommt Lawrence auf zwei Rushing Touchdowns (54 Yards) sowie einen Passing Touchdown (221 Yards, dazu eine Interception). Noch vor Travis Etienne (49 Yards) war Lawrence Leading Rusher. Receiver Brian Thomas Jr. holte 80 Yards durch die Luft und war so bester Receiver.