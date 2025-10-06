Anzeige
DEUTSCHE IN DER NFL

NFL: Amon-Ra St. Brown erneut stark - so lief es für die Deutschen in Week 5

  • Aktualisiert: 07.10.2025
  • 09:32 Uhr
  • Andreas Reiners

In Week 5 hielt Amon-Ra St. Brown die deutsche Fahne in der NFL hoch. Zwei deutsche Stars mussten am Wochenende aussetzen.

Von Andreas Reiners

Amon-Ra St. Brown träumt weiter vom Super Bowl. Denn die Detroit Lions sind aktuell nicht aufzuhalten, in Week 5 der NFL gab es mal wieder einen Sieg.

Es war der vierte in Folge. Und damit das nächste sportliche Ausrufezeichen.

Aus deutscher Sicht sorgte der Wide Receiver mal wieder für das Highlight. Denn bei zwei anderen deutschen Akteuren sah es am Wochenende verletzungsbedingt mau aus.

ran hat den Überblick über die Leistung der Deutschen in Week 5.

Das Wichtigste in Kürze

  • Kommentar: New England Patriots haben den Rebuild geschafft

  • Kommentar: Diese Baltimore Ravens gewinnen mit Sicherheit keinen Titel

Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions)

Für Amon-Ra St. Brown und die Detroit Lions läuft es in der NFL derzeit wie geschmiert. Bei den Cincinnati Bengals fuhren die Lions den vierten Sieg in Serie ein, die Auftaktpleite bei den Green Bay Packers scheint komplett vergessen. Bei den Bengals gab es einen 37:24-Erfolg.

St. Brown kam zwar auf starke 100 Yards, konnte aber zum zweiten Mal in dieser Spielzeit keinen eigenen Touchdown verbuchen.

Was ihm angesichts des aktuellen Erfolgs der Mannschaft sogar relativ egal sein dürfte. Die Lions und St. Brown sind auf Playoff-Kurs.

Brandon Coleman (Washington Commanders)

Für Brandon Coleman gab es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute zuerst: Die Washington Commanders konnten ihr drittes Saisonspiel gewinnen. Bei den Los Angeles Chargers gelang ein 27:10.

Die schlechte Nachricht: Bereits zum dritten Mal in Folge wurde der deutsche Left Guard von den Verantwortlichen der Washington Commanders als "Inactive" gelistet. Seit Week 2 hat der 24-Jährige also nicht mehr gespielt.

Jakob Johnson (Houston Texans)

Ähnlich sieht es bei Jakob Johnson aus. Die Texans feierten einen deutlichen 44:10-Erfolg bei den Baltimore Ravens. Sie demütigten die Hausherren geradezu und fuhren ihren zweiten Saisonsieg ein.

NFL: Quarterback-Situationen der Teams - Browning-Desaster: Bengals ziehen Quarterback-Wechsel in Betracht

1 / 33
Die Quarterback-Situationen der NFL-Teams
Die Quarterback-Situationen in der NFL verändern sich stetig, so auch während der Regular Season. Welche Spielmacher stehen wo unter Vertrag? Wer ist Starter, wer muss sich vorerst mit der Backup-Rolle begnügen? ran zeigt die Lage aller 32 Teams. (Stand: 6. Oktober 2025)
© Getty Images

Die Quarterback-Situationen der NFL-Teams
Die Quarterback-Situationen in der NFL verändern sich stetig, so auch während der Regular Season. Welche Spielmacher stehen wo unter Vertrag? Wer ist Starter, wer muss sich vorerst mit der Backup-Rolle begnügen? ran zeigt die Lage aller 32 Teams. (Stand: 6. Oktober 2025)

Cincinnati Bengals
Nachdem Jake Browning bei der 24:37-Niederlage gegen die Detroit Lions drei Interceptions warf, zieht Head Coach Zac Taylor einen QB-Wechsel in Betracht. "Ich werde nicht davor zurückschrecken, denn das ist eine sehr angebrachte Frage nach der Anzahl der Ballverluste", sagte er und kündigte an, "sich das gesamte Personal anzuschauen". Die Alternative wäre Brett Rypien, der die Erfahrung aus zehn NFL-Spielen (4 x Starter) mitbringt.
• Starter: Jake Browning (im Bild)
• Backup: Brett Rypien
• Practice Squad: Sean Clifford, Mike White
• Verletzt: Joe Burrow
© 2025 Getty Images

Cincinnati Bengals
Nachdem Jake Browning bei der 24:37-Niederlage gegen die Detroit Lions drei Interceptions warf, zieht Head Coach Zac Taylor einen QB-Wechsel in Betracht. "Ich werde nicht davor zurückschrecken, denn das ist eine sehr angebrachte Frage nach der Anzahl der Ballverluste", sagte er und kündigte an, "sich das gesamte Personal anzuschauen". Die Alternative wäre Brett Rypien, der die Erfahrung aus zehn NFL-Spielen (4 x Starter) mitbringt.
• Starter: Jake Browning (im Bild)
• Backup: Brett Rypien
• Practice Squad: Sean Clifford, Mike White
• Verletzt: Joe Burrow

Arizona Cardinals
• Starter: Kyler Murray (im Bild)
• Backup: Jacoby Brissett
• Practice Squad: Kedon Slovis
© 2025 Getty Images

Arizona Cardinals
• Starter: Kyler Murray (im Bild)
• Backup: Jacoby Brissett
• Practice Squad: Kedon Slovis

Atlanta Falcons
• Starter: Michael Penix Jr. (im Bild)
• Backup: Kirk Cousins
• Practice Squad: Easton Stick
© 2025 Getty Images

Atlanta Falcons
• Starter: Michael Penix Jr. (im Bild)
• Backup: Kirk Cousins
• Practice Squad: Easton Stick

Baltimore Ravens
• Starter: Cooper Rush
• Practice Squad: Tyler Huntley
• Verletzt: Lamar Jackson (Bild)
© 2025 Getty Images

Baltimore Ravens
• Starter: Cooper Rush
• Practice Squad: Tyler Huntley
• Verletzt: Lamar Jackson (Bild)

Buffalo Bills
• Starter: Josh Allen (im Bild)
• Backup: Mitch Trubisky
• Practice Squad: Shane Buechele
© Imagn Images

Buffalo Bills
• Starter: Josh Allen (im Bild)
• Backup: Mitch Trubisky
• Practice Squad: Shane Buechele

Carolina Panthers
• Starter: Bryce Young (im Bild)
• Backup: Andy Dalton
• Practice Squad: Hendon Hooker
© 2024 Getty Images

Carolina Panthers
• Starter: Bryce Young (im Bild)
• Backup: Andy Dalton
• Practice Squad: Hendon Hooker

Chicago Bears
• Starter: Caleb Williams (im Bild)
• Backups: Case Keenum, Tyson Bagent
© 2025 Getty Images

Chicago Bears
• Starter: Caleb Williams (im Bild)
• Backups: Case Keenum, Tyson Bagent

Cleveland Browns
• Starter: Dillon Gabriel (Rookie, im Bild)
• Backups: Joe Flacco, Shedeur Sanders (Rookie)
• Practice Squad: Bailey Zappe
• Verletzt: Deshaun Watson
© Imagn Images

Cleveland Browns
• Starter: Dillon Gabriel (Rookie, im Bild)
• Backups: Joe Flacco, Shedeur Sanders (Rookie)
• Practice Squad: Bailey Zappe
• Verletzt: Deshaun Watson

Dallas Cowboys
• Starter: Dak Prescott (im Bild)
• Backup: Joe Milton III
• Practice Squad: Will Grier
© 2024 Getty Images

Dallas Cowboys
• Starter: Dak Prescott (im Bild)
• Backup: Joe Milton III
• Practice Squad: Will Grier

Denver Broncos
• Starter: Bo Nix (im Bild)
• Backups: Jarrett Stidham, Sam Ehlinger
© USA TODAY Network

Denver Broncos
• Starter: Bo Nix (im Bild)
• Backups: Jarrett Stidham, Sam Ehlinger

Detroit Lions
• Starter: Jared Goff (im Bild)
• Backup: Kyle Allen
• Practice Squad: C.J. Beathard
© 2025 Getty Images

Detroit Lions
• Starter: Jared Goff (im Bild)
• Backup: Kyle Allen
• Practice Squad: C.J. Beathard

Green Bay Packers
• Starter: Jordan Love (im Bild)
• Backup: Malik Willis
• Practice Squad: Clayton Tune
© Icon Sportswire

Green Bay Packers
• Starter: Jordan Love (im Bild)
• Backup: Malik Willis
• Practice Squad: Clayton Tune

Houston Texans
• Starter: C.J. Stroud (im Bild)
• Backups: Davis Mills, Graham Mertz (Rookie)
© 2023 Getty Images

Houston Texans
• Starter: C.J. Stroud (im Bild)
• Backups: Davis Mills, Graham Mertz (Rookie)

Indianapolis Colts
• Starter: Daniel Jones (im Bild)
• Backups: Anthony Richardson, Riley Leonard (Rookie)
© ZUMA Press Wire

Indianapolis Colts
• Starter: Daniel Jones (im Bild)
• Backups: Anthony Richardson, Riley Leonard (Rookie)

Jacksonville Jaguars
• Starter: Trevor Lawrence (im Bild)
• Backup: Nick Mullens
• Practice Squad: Carter Bradley
© 2024 Getty Images

Jacksonville Jaguars
• Starter: Trevor Lawrence (im Bild)
• Backup: Nick Mullens
• Practice Squad: Carter Bradley

Kansas City Chiefs
• Starter: Patrick Mahomes (im Bild)
• Backups: Gardner Minshew
• Practice Squad: Chris Oladokun
© 2025 Getty Images

Kansas City Chiefs
• Starter: Patrick Mahomes (im Bild)
• Backups: Gardner Minshew
• Practice Squad: Chris Oladokun

Las Vegas Raiders
• Starter: Geno Smith (im Bild)
• Backup: Kenny Pickett
• Practice Squad: Jeff Driskel, Cam Miller (Rookie)
• Verletzt: Aidan O'Connell
© IMAGO/Imagn Images

Las Vegas Raiders
• Starter: Geno Smith (im Bild)
• Backup: Kenny Pickett
• Practice Squad: Jeff Driskel, Cam Miller (Rookie)
• Verletzt: Aidan O'Connell

Los Angeles Chargers
• Starter: Justin Herbert (im Bild)
• Backup: Trey Lance
• Practice Squad: DJ Uiagalelei
© 2025 Getty Images

Los Angeles Chargers
• Starter: Justin Herbert (im Bild)
• Backup: Trey Lance
• Practice Squad: DJ Uiagalelei

Los Angeles Rams
• Starter: Matthew Stafford (im Bild)
• Backups: Jimmy Garoppolo, Stetson Bennett
© ZUMA Press Wire

Los Angeles Rams
• Starter: Matthew Stafford (im Bild)
• Backups: Jimmy Garoppolo, Stetson Bennett

Miami Dolphins
• Starter: Tua Tagovailoa (im Bild)
• Backups: Zach Wilson, Quinn Ewers (Rookie)
© 2025 Getty Images

Miami Dolphins
• Starter: Tua Tagovailoa (im Bild)
• Backups: Zach Wilson, Quinn Ewers (Rookie)

Minnesota Vikings
• Starter: Carson Wentz (im Bild)
• Backup: Desmond Ridder, Max Brosmer (Rookie)
• Verletzt: J.J. McCarthy
© 2025 Getty Images

Minnesota Vikings
• Starter: Carson Wentz (im Bild)
• Backup: Desmond Ridder, Max Brosmer (Rookie)
• Verletzt: J.J. McCarthy

New England Patriots
• Starter: Drake Maye (im Bild)
• Backups: Joshua Dobbs, Tommy DeVito
© 2025 Getty Images

New England Patriots
• Starter: Drake Maye (im Bild)
• Backups: Joshua Dobbs, Tommy DeVito

New Orleans Saints
• Starter: Spencer Rattler (im Bild)
• Backup: Tyler Shough (Rookie)
• Practice Squad: Jake Haener
© Imagn Images

New Orleans Saints
• Starter: Spencer Rattler (im Bild)
• Backup: Tyler Shough (Rookie)
• Practice Squad: Jake Haener

New York Giants
• Starter: Jaxson Dart (Rookie, im Bild)
• Backups: Russell Wilson, Jameis Winston
© 2025 Getty Images

New York Giants
• Starter: Jaxson Dart (Rookie, im Bild)
• Backups: Russell Wilson, Jameis Winston

New York Jets
• Starter: Justin Field (im Bild)
• Backup: Tyrod Taylor
• Practice Squad: Brady Cook (Rookie)
© Imagn Images

New York Jets
• Starter: Justin Field (im Bild)
• Backup: Tyrod Taylor
• Practice Squad: Brady Cook (Rookie)

Philadelphia Eagles
• Starter: Jalen Hurts (im Bild)
• Backups: Tanner McKee, Sam Howell
• Practice Squad: Kyle McCord (Rookie)
© 2023 Getty Images

Philadelphia Eagles
• Starter: Jalen Hurts (im Bild)
• Backups: Tanner McKee, Sam Howell
• Practice Squad: Kyle McCord (Rookie)

Pittsburgh Steelers
• Starter: Aaron Rodgers (im Bild)
• Backup: Mason Rudolph
• Practice Squad: Logan Woodside
• Verletzt: Will Howard (Rookie), Skylar Thompson
© Inpho Photography

Pittsburgh Steelers
• Starter: Aaron Rodgers (im Bild)
• Backup: Mason Rudolph
• Practice Squad: Logan Woodside
• Verletzt: Will Howard (Rookie), Skylar Thompson

San Francisco 49ers
• Starter: Mac Jones
• Practice Squad: Adrian Martinez
• Verletzt: Brock Purdy (im Bild), Kurtis Rourke (Rookie)
© Imagn Images

San Francisco 49ers
• Starter: Mac Jones
• Practice Squad: Adrian Martinez
• Verletzt: Brock Purdy (im Bild), Kurtis Rourke (Rookie)

Seattle Seahawks
• Starter: Sam Darnold (im Bild)
• Backups: Jalen Milroe (Rookie), Drew Lock
© 2025 Getty Images

Seattle Seahawks
• Starter: Sam Darnold (im Bild)
• Backups: Jalen Milroe (Rookie), Drew Lock

Tampa Bay Buccaneers
• Starter: Baker Mayfield (im Bild)
• Backup: Teddy Bridgewater
• Practice Squad: Connor Bazelak (Rookie)
© 2025 Getty Images

Tampa Bay Buccaneers
• Starter: Baker Mayfield (im Bild)
• Backup: Teddy Bridgewater
• Practice Squad: Connor Bazelak (Rookie)

Tennessee Titans
• Starter: Cam Ward (Rookie; im Bild)
• Backup: Brandon Allen
• Practice Squad: Trevor Siemian
• Verletzt: Will Levis
© Imagn Images

Tennessee Titans
• Starter: Cam Ward (Rookie; im Bild)
• Backup: Brandon Allen
• Practice Squad: Trevor Siemian
• Verletzt: Will Levis

Washington Commanders
• Starter: Jayden Daniels (im Bild)
• Backups: Marcus Mariota, Josh Johnson
© Icon Sportswire

Washington Commanders
• Starter: Jayden Daniels (im Bild)
• Backups: Marcus Mariota, Josh Johnson

Johnson fehlte allerdings wie schon in der Woche zuvor. Der Fullback, der es über das Practice Squad in den festen Kader schaffte, steht weiterhin auf der "Injured-Reserve"-Liste. Womit er mindestens vier Spiele ausfällt. Zwei sind nun rum. Wie lange er genau ausfallen wird, ist aber offen.

Die Deutschen in den Practice Squads der NFL

Lenny Krieg: Nach einem starken Auftritt beim Combine unterschrieb Krieg im März einen Dreijahresvertrag bei den Atlanta Falcons. Am 26. August wurde er im Zuge der finalen Kaderkürzungen entlassen, einen Tag später jedoch wieder ins Practice Squad aufgenommen.

Nach der Entlassung von Kicker-Routinier Younghoe Koo wurde allerdings nicht der Deutsche zum Nachfolger berufen, sondern Parker Romo.

Nach einer starken Leistung in Woche zwei enttäuschte dieser aber beim 0:30-Desaster gegen die Carolina Panthers und verschoss gleich im ersten Viertel zwei Field Goals.

Noch gibt es aber keine Anzeichen, dass auch Romo seine Sachen packen muss. Vielleicht öffnet sich für Krieg aber nochmal die Chance, trotzdem in den 53-Mann-Kader berufen zu werden.

Für die übrigen Deutschen gilt es weiterhin, in den Practice Squads alles zu geben und sich für einen Platz im 53-Mann-Kader zu empfehlen. Das betrifft Tight End Maximilian Mang (Indianapolis Colts), Linebacker Julius Welschof (Pittsburgh Steelers), Offensive Tackle Lorenz Metz (Tampa Bay Buccaneers), Offensive Tackle Leander Wiegand (New York Jets) sowie Offensive Tackle Kilian Zierer (San Francisco 49ers).

