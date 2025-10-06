Im Spiel der Vikings gegen die Browns kommt es zu einer kuriosen Szene. Offensichtlich verhindert ein Kamerakabel ein Field Goal. Größerer Ärger darüber bleibt der NFL aber erspart. Von Tobias Wiltschek So etwas sieht man auch nicht alle Tage: Beim London Game der Cleveland Browns gegen die Minnesota Vikings hat ein Kabel der Stadion-Kamera augenscheinlich ein Field Goal der Vikings verhindert. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

QB-Fluch geht weiter: Browns unterliegen Vikings in London Das jedenfalls ist in mehreren Videos zu erkennen, die bei Social Media viral gingen. Demnach änderte sich die Flugkurve des von Vikings-Kicker Will Reichard aus 51 Yards getretenen Balles kurz vor den Torstangen.

Amüsieren konnte sich darüber das Team aus Minneapolis in dem Moment aber nicht. Denn die Schiedsrichter hatten im Spiel nicht erkannt, dass der Ball vom Kabel abgelenkt wurde und deshalb nicht zwischen den Torstangen landete. Letztlich aber sollte diese Entscheidung keinen großen Einfluss auf das Endergebnis haben. Denn die Vikings erzielten später noch einen Touchdown und gewannen das Spiel mit 21:17.

