Die NFL setzt endlich auf moderne Technik, um First Downs zu ermitteln. Allerdings könnten damit auch neue Probleme aufkommen. Ein Kommentar.

Von Christian Stüwe

Die NFL führt endlich moderne Technik ein, um die Entscheidung über First Downs zu treffen. Das ist grundsätzlich eine sehr gute und überfällige Maßnahme.

Dass in einer milliardenschweren und hochtechnisierten Liga bislang wie vor hundert Jahren Schiedsrichter mit Ketten nachgemessen haben, ob ein Team ein neues First Down bekommt, war fast schon ein bisschen peinlich.

Zumal es immer wieder Kontroversen gab, wie zum Beispiel zuletzt im AFC Championship Game zwischen den Buffalo Bills und den Kansas City Chiefs.

Ab der Saison 2025 soll nun die vor allem aus dem Tennis bekannte Technik "Hawk Eye" diese Aufgabe übernehmen. Wie die verwandte Torlinientechnik im Fußball ist "Hawk Eye" in der Lage, millimetergenau nachzumessen.