Chargers auf der Überholspur: Nicht nur Justin Herbert macht Hoffnung

Anzeige Quarterback Justin Herbert hat sich langfristig an die Los Angeles Chargers gebunden und steigt damit zum bestbezahlten NFL-Spieler auf. Und auch das Team um ihn herum stimmt die Kalifornier zuversichtlich. Von Oliver Jensen Finanziell könnte es für Justin Herbert überhaupt nicht besser laufen. Mit seinem Mega-Vertrag, der ihm über fünf Jahre insgesamt 262,5 Millionen US-Dollar einbringt, stieg er zum bestbezahlten Quarterback der NFL-Geschichte auf. Kein Wunder: Seitdem Herbert beim NFL Draft 2020 an Position 6 gepickt wurde, ging es mit den Los Angeles Chargers steil bergauf.

Wir wissen, dass wir besser sind als das, was in Jacksonville passiert ist Morgan Fox , (Defensive End)

Gelangen in der vergangenen Spielzeit vor der Verpflichtung von Herbert lediglich fünf Siege, folgten in den Spielzeiten mit Herbert sieben (2020), neun (2021) und zuletzt zehn Siege. Mit letzterer Ausbeute qualifizierten sich die Chargers erstmals seit der Saison 2018 wieder für die Playoffs, scheiterten aber in der 1. Runde, weil sie gegen die Jacksonville Jaguars eine 27:0-Führung herschenkten und denkbar knapp mit 30:31 verloren. Ob sich diese dennoch positive Entwicklung fortsetzen lässt?

Tatsächlich spricht vieles dafür, dass Los Angeles einen weiteren Schritt nach vorne machen könnte. "Ich denke, es gibt ein Gefühl der Entschlossenheit im gesamten Team, besonders nach diesem Playoff-Spiel", sagt Defensive Lineman Morgan Fox: "Wir wissen, dass wir besser sind als das, was in Jacksonville passiert ist. Wir wissen, was für ein gutes Team wir sein können."

Der neue OC Kellen Moore soll das Laufspiel verbessern Ein Erfolgsschlüssel könnte Kellen Moore, der neue Offensive Coordinator der Chargers, sein. Nachdem dieser in den vergangenen vier Spielzeiten die gleiche Funktion bei den Dallas Cowboys bekleidete und dort verlässlich für ein Offensiv-Feuerwerk sorgte, soll der hochgelobte Angriffsspezialist nun bei den Chargers für mehr Power im Laufspiel und mehr Explosivität im Allgemeinen sorgen. Neben Star-Running-Back Austin Ekeler sollen auch junge Spieler wie Joshua Kelley oder Isaiah Spiller zukünftig eine größere Rolle einnehmen. "Wir brauchen Tiefe auf dieser Position. Du brauchst zwei, drei richtig gute Running Backs in einer Saison“, sagt Moore. Die Chargers hatten vergangene Saison von den Yards her das drittbeste Passspiel der NFL, aber auch das drittschwächste Laufspiel. Würde das Laufspiel zukünftig besser funktionieren, würde das Herbert entlasten. Zudem hat er in der kommenden Saison noch mehr Waffen zur Verfügung. Neben den Veteranen Keenan Allen und Mike Williams könnte auch Quentin Johnston, der in diesem Jahr von den Chargers als Pick Nummer 21 gedraftet wurde, eine tragende Rolle einnehmen. Moore kündigt an: "Ich denke, er wird wichtig für uns sein."

Turnover-Differenz aller NFL-Teams seit 2013

Interceptions und Fumbles sind eine wichtige Kennzahl in der NFL. Je weniger einer Offense unterlaufen, umso besser. Aufseiten der Defense gilt selbstverständlich das Gegenteil. Wie aber haben sich die 32 Franchises im Verhältnis zwischen Takeaways und Giveaways in den zurückliegenden zehn Jahren geschlagen? ran zeigt euch das Turnover-Verhältnis aller Teams von 2013 bis heute. (Quelle: NFL) © Imago Platz 32: New York Jets



Erzielte Interceptions: 110

Erzielte Fumbles: 72

Takeaways gesamt: 182



Kassierte Interceptions: 173

Kassierte Fumbles: 86

Giveaways gesamt: 259



Turnover-Differenz: -77 © Imago Platz 31: Jacksonville Jaguars



Erzielte Interceptions: 108

Erzielte Fumbles: 86

Takeaways gesamt: 194



Kassierte Interceptions: 149

Kassierte Fumbles: 109

Giveaways gesamt: 258



Turnover-Differenz: -64 © Imago Platz 30: Las Vegas Raiders (bzw. Oakland Raiders)



Erzielte Interceptions: 98

Erzielte Fumbles: 82

Takeaways gesamt: 180



Kassierte Interceptions: 130

Kassierte Fumbles: 108

Giveaways gesamt: 238



Turnover-Differenz: -58 © Imago Platz 29: Cleveland Browns



Erzielte Interceptions: 129

Erzielte Fumbles: 79

Takeaways gesamt: 208



Kassierte Interceptions: 162

Kassierte Fumbles: 97

Giveaways gesamt: 259



Turnover-Differenz: -51 © Imago Platz 28: New York Giants



Erzielte Interceptions: 137

Erzielte Fumbles: 90

Takeaways gesamt: 227



Kassierte Interceptions: 153

Kassierte Fumbles: 109

Giveaways gesamt: 262



Turnover-Differenz: -35 © Imago Platz 27: Chicago Bears



Erzielte Interceptions: 126

Erzielte Fumbles: 88

Takeaways gesamt: 214



Kassierte Interceptions: 152

Kassierte Fumbles: 93

Giveaways gesamt: 245



Turnover-Differenz: -31 © Imago Platz 26: Washington Commanders (bzw. Football Team bzw. Redskins)



Erzielte Interceptions: 127

Erzielte Fumbles: 97

Takeaways gesamt: 224



Kassierte Interceptions: 148

Kassierte Fumbles: 101

Giveaways gesamt: 249



Turnover-Differenz: -25 © Imago Platz 25: Denver Broncos



Erzielte Interceptions: 138

Erzielte Fumbles: 87

Takeaways gesamt: 225



Kassierte Interceptions: 153

Kassierte Fumbles: 94

Giveaways gesamt: 247



Turnover-Differenz: -22 © Imago Platz 22 (geteilt): Detroit Lions



Erzielte Interceptions: 117

Erzielte Fumbles: 81

Takeaways gesamt: 198



Kassierte Interceptions: 127

Kassierte Fumbles: 89

Giveaways gesamt: 216



Turnover-Differenz: -18 © Imago Platz 22 (geteilt): Tennessee Titans



Erzielte Interceptions: 130

Erzielte Fumbles: 74

Takeaways gesamt: 204



Kassierte Interceptions: 129

Kassierte Fumbles: 93

Giveaways gesamt: 222



Turnover-Differenz: -18 © Imago Platz 22 (geteilt): Miami Dolphins



Erzielte Interceptions: 144

Erzielte Fumbles: 74

Takeaways gesamt: 218



Kassierte Interceptions 152:

Kassierte Fumbles: 84

Giveaways gesamt: 236



Turnover-Differenz: -18 © Imago Platz 19 (geteilt): Tampa Bay Buccaneers



Erzielte Interceptions: 139

Erzielte Fumbles: 114

Takeaways gesamt: 253



Kass 101ierte Interceptions: 169

Kassierte Fumbles: 101

Giveaways gesamt: 270



Turnover-Differenz: -17 © Imago Platz 19 (geteilt): San Francisco 49ers



Erzielte Interceptions: 125

Erzielte Fumbles: 90

Takeaways gesamt: 215



Kassierte Interceptions 128:

Kassierte Fumbles: 104

Giveaways gesamt: 232



Turnover-Differenz: -17 © Imago Platz 19 (geteilt): Los Angeles Chargers (bzw. San Diego Chargers)



Erzielte Interceptions: 126

Erzielte Fumbles: 82

Takeaways gesamt: 208



Kassierte Interceptions: 141

Kassierte Fumbles: 84

Giveaways gesamt: 225



Turnover-Differenz: -17 © Imago Platz 18: Houston Texans



Erzielte Interceptions: 126

Erzielte Fumbles: 89

Takeaways gesamt: 215



Kassierte Interceptions: 144

Kassierte Fumbles: 87

Giveaways gesamt: 231



Turnover-Differenz: -16 © Imago Platz 17: Atlanta Falcons



Erzielte Interceptions: 122

Erzielte Fumbles: 85

Takeaways gesamt: 207



Kassierte Interceptions: 125

Kassierte Fumbles: 93

Giveaways gesamt: 218



Turnover-Differenz: -11 © Imago Platz 16: Cincinnati Bengals



Erzielte Interceptions: 149

Erzielte Fumbles: 66

Takeaways gesamt: 215



Kassierte Interceptions: 132

Kassierte Fumbles: 91

Giveaways gesamt: 223



Turnover-Differenz: -8 © Imago Platz 15: Carolina Panthers



Erzielte Interceptions: 138

Erzielte Fumbles: 104

Takeaways gesamt: 242



Kassierte Interceptions: 157

Kassierte Fumbles: 83

Giveaways gesamt: 240



Turnover-Differenz: +2 © Imago Platz 14: Philadelphia Eagles



Erzielte Interceptions: 139

Erzielte Fumbles: 102

Takeaways gesamt: 241



Kassierte Interceptions 129

Kassierte Fumbles: 107

Giveaways gesamt: 236



Turnover-Differenz: +5 © Imago Platz 13: Arizona Cardinals



Erzielte Interceptions: 135

Erzielte Fumbles: 103

Takeaways gesamt: 238



Kassierte Interceptions: 153

Kassierte Fumbles: 79

Giveaways gesamt: 232



Turnover-Differenz: +6 © Imago Platz 12: Baltimore Ravens



Erzielte Interceptions: 131

Erzielte Fumbles: 95

Takeaways gesamt: 226



Kassierte Interceptions: 144

Kassierte Fumbles: 73

Giveaways gesamt: 217



Turnover-Differenz: +9 © Imago Platz 11: Los Angeles Rams (bzw. St. Louis Rams)



Erzielte Interceptions: 148

Erzielte Fumbles: 101

Takeaways gesamt: 249



Kassierte Interceptions: 141

Kassierte Fumbles: 92

Giveaways gesamt: 233



Turnover-Differenz: +16 © Imago Platz 10: Pittsburgh Steelers



Erzielte Interceptions: 146

Erzielte Fumbles: 95

Takeaways gesamt: 241



Kassierte Interceptions: 147

Kassierte Fumbles: 77

Giveaways gesamt: 224



Turnover-Differenz: +17 © Imago Platz 9: Indianapolis Colts



Erzielte Interceptions: 139

Erzielte Fumbles: 104

Takeaways gesamt: 243



Kassierte Interceptions: 133

Kassierte Fumbles: 92

Giveaways gesamt: 225



Turnover-Differenz: +18 © Imago Platz 8: Dallas Cowboys



Erzielte Interceptions: 128

Erzielte Fumbles: 110

Takeaways gesamt: 238



Kassierte Interceptions: 125

Kassierte Fumbles: 94

Giveaways gesamt: 219



Turnover-Differenz: +19 © Imago Platz 7: New Orleans Saints



Erzielte Interceptions: 130

Erzielte Fumbles: 86

Takeaways gesamt: 216



Kassierte Interceptions: 112

Kassierte Fumbles: 83

Giveaways gesamt: 195



Turnover-Differenz: +21 © Imago Platz 6: Minnesota Vikings



Erzielte Interceptions: 141

Erzielte Fumbles: 88

Takeaways gesamt: 229



Kassierte Interceptions: 112

Kassierte Fumbles: 86

Giveaways gesamt: 198



Turnover-Differenz: +31 © Imago Platz 5: Buffalo Bills



Erzielte Interceptions: 170

Erzielte Fumbles: 91

Takeaways gesamt: 261



Kassierte Interceptions: 130

Kassierte Fumbles: 89

Giveaways gesamt: 219



Turnover-Differenz: +42 © Imago Platz 4: Green Bay Packers



Erzielte Interceptions: 143

Erzielte Fumbles: 83

Takeaways gesamt: 226



Kassierte Interceptions: 88

Kassierte Fumbles: 83

Giveaways gesamt: 171



Turnover-Differenz: +55 © Imago Platz 2 (geteilt): Seattle Seahawks



Erzielte Interceptions: 147

Erzielte Fumbles: 106

Takeaways gesamt: 253



Kassierte Interceptions: 93

Kassierte Fumbles: 76

Giveaways gesamt: 169



Turnover-Differenz: +84 © Imago Platz 2 (geteilt): Kansas City Chiefs



Erzielte Interceptions: 156

Erzielte Fumbles: 103

Takeaways gesamt: 259



Kassierte Interceptions: 86

Kassierte Fumbles: 89

Giveaways gesamt: 175



Turnover-Differenz: +84 © Imago Platz 1: New England Patriots



Erzielte Interceptions: 173

Erzielte Fumbles: 89

Takeaways gesamt: 262



Kassierte Interceptions: 98

Kassierte Fumbles: 70

Giveaways gesamt: 168



Turnover-Differenz: +94 © Imago

