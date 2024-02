Los Angeles: Mann ertrinkt in See vor dem SoFi-Stadium

Anzeige

Im künstlich angelegten See vor dem SoFi-Stadium in Los Angeles kam ein Mann zu Tode. Berichten zufolge ist er ertrunken.

Vor dem SoFi-Stadium, der Heimstätte der NFL-Franchises Los Angeles Rams und Los Angeles Chargers, spielte sich am Freitagabend Medienberichten zufolge ein tödliches Drama ab.

Ein Mann, nach Angaben des Inglewood Police Departments 19 Jahre alt, stieg demnach am Rande eines Musikkonzerts gegen 21:30 Uhr in den See vor dem SoFi-Stadium und tauchte anschließend nicht mehr wieder auf.

Wie es in der polizeilichen Pressemitteilung heißt, wurde daher ein Team von Rettungstauchern angefordert, die Suche nach dem Vermissten begann umgehend und wurde durch den Einsatz von Hubschraubern und Drohnen unterstützt.

Gegen 23 Uhr fanden die Taucher den Mann dann schließlich im See, sofort eingeleitete Wiederbelebungsversuche blieben jedoch erfolglos. Der Mann wurde noch am Fundort für tot erklärt. Die Identität des Todesopfers wurde von der Polizei bislang nicht bekanntgegeben.

"Mit großer Trauer haben wir gestern Abend vom Tod einer Person erfahren. Unser tiefstes Mitgefühl gilt der Familie und den Freunden des Betroffenen für ihren Verlust. Unsere Gedanken sind in dieser schwierigen Zeit bei ihnen", hieß es in einem Statement der Verantwortlichen des SoFi-Stadiums.