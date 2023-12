Los Angeles Rams: Puka Nacua führt die Scouts ad absurdum

Beim 30:22-Sieg gegen die New Orleans Saints fing Nacua neun Pässe für 164 Yards und einen Touchdown. Mit 1.327 Receiving-Yards rückte er in dieser Rangliste auf den zweiten Platz vor. Lediglich Superstar Tyreek Hill von den Miami Dolphins steht mit 1.542 Yards noch vor ihm.

Erst an Position 177 in der 5. Runde entschieden sich die Los Angeles Rams dazu, den Passempfänger von der Brigham Young University auszuwählen. 19 andere Wide Receiver gingen vorher weg.

Die Zweifel an Nacua waren groß

Doch warum wurde Nacua überhaupt von so vielen NFL-Teams übersehen?

Der US-Amerikaner mit samoanischen Wurzeln stand im College-Football nicht so im Fokus, weil er bei den Washington Huskies kaum zur Geltung kam. In der Saison 2019 fing er in acht Spielen 168 Yards - also nur vier Yards mehr als gegen die Saints in einem einzigen NFL-Spiel.

2021 wechselte er zu den BYU Coguars, die nicht ganz so im öffentlichen Fokus stehen. Grund für den Wechsel war allerdings nicht, dass er den internen Konkurrenzkampf in Washington scheute. Nacua wollte näher bei seiner Familie sein, da seine Oma an Krebs erkrankt war und kurz darauf verstarb.