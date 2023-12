Los Angeles Rams: Puka Nacua kann Uralt-Rekord der NFL brechen

Anzeige

Die Rookie-Saison von Puka Nacua kann historisch werden: Der Rams-Receiver steht kurz davor, einen Uralt-Rekord zu brechen.

Puka Nacua spielt eine außergewöhnliche Saison. Sie könnte sogar historisch werden.

Denn der Wide Receiver der Los Angeles Rams steht kurz davor, einen Uralt-Rekord der NFL zu brechen.

Vor den letzten beiden Spielen der Regular Season steht Nacua bei 1.327 Receiving Yards. Bill Groman hält seit 1960 (!) die Bestmarke für die meisten Receiving Yards in einer Rookie-Saison.

Groman fing damals Pässe für 1.473 Yards für die Houston Oilers, mit denen er damals auch den Titel in der damaligen American Football League (AFL) holte.

Für Nacua bedeutet das, dass er in den beiden Partien bei den New York Giants und den San Francisco 49ers 147 Yards benötigt, um den Rekord nach 63 Jahren zu knacken.

Seinem Schnitt von 88,5 Yards pro Spiel zufolge sollte dies machbar sein. Die Voraussagen prognostizieren demnach ein Ergebnis von 1.504 Yards.

So oder so reiht sich der 22-Jährige in eine Liste mit illustren Namen ein. Sie sind an Gromans Rekord in den vergangenen Jahren gescheitert.