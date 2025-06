Madden NFL 26: Wie gut wird das neue Football-Game von EA Sports?

"Madden NFL 26" bietet mit den Wetter-Einflüssen, den Coaching-Stilen und einem überarbeiteten Quarterback-Verhalten einige Neuerungen.

Von Oliver Jensen,

Bevor die NFL Saison am 5. September mit dem Spiel zwischen den Philadelphia Eagles und den Dallas Cowboys beginnt, können Football-Fans bereits in "Madden NFL 26" mit den neuen Stars um Cam Ward & Co. loslegen. EA Sports bringt das Spiel am 14. August 2025 auf den Markt.

Der Vorgänger "Madden NFL 25" schnitt im Test von ran gut ab. Das Gameplay hatte sich verbessert, der Superstar- und der Franchise-Modus boten mit den Story-Elementen mehr Abwechslung und auch der überarbeitete NFL Draft wurde gut umgesetzt.

Und was wird "Madden NFL 26" bieten?

Die größte Neuerung betrifft das Wetter. Schneefall, starke Niederschläge und sogar Nebel sollen sich direkt auf die Agilität, Ausdauer, Ballsicherheit etc. der Spieler auswirken.

Der Gameplay-Trainer gibt bereits einen Einblick, wie das aussehen wird: Spieler rutschen zum Beispiel auf dem Rasen aus, die Wide Receiver und die Passverteidiger sind zudem für den Quarterback schwerer zu erkennen.