"Gewalt wird kommen, das würde ich sagen", betonte der 49ers-Star am Dienstag in der "Rich Eisen Show".

Kittle freut sich darauf, Saleh wieder in den Teameinrichtungen zu haben und weiß aus erster Hand, was die Gegner vom feurigen Defensiv-Mastermind zu erwarten haben.

NFL: Robert Saleh soll erneut Erfolgsgarant der 49ers-Defense sein

Saleh stieß 2017 erstmals zum Team der 49ers, im selben Jahr, in dem Kyle Shanahan als Head Coach eingestellt wurde. Die beiden hatten zuvor von 2006 bis 2009 als Assistenten bei den Houston Texans zusammengearbeitet.

In Salehs letzten beiden Spielzeiten als Defensive Coordinator in San Francisco belegte die Franchise in der Kategorie Total Defense einen Platz unter den ersten fünf der Liga.

Im Jahr 2019, in dem San Francisco Super Bowl LIV erreichte, bevor man gegen die Kansas City Chiefs das Endspiel verlor, war das Team auch mit der Scoring Defense unter den Top 10.

Seit Saleh zu den Jets wechselte, waren die 49ers in der Total Defense in jeder der vier Spielzeiten unter den Top 10, aber in der Scoring Defense rutschten sie 2024 auf Platz 28 ab (25,6 Punkte pro Spiel). In den drei Jahren zuvor rangierte das Team unter den Top 10.