"Ich mache seit sieben Jahren die gleiche Routine zum Aufwärmen, und es kam in der Zeit nur dreimal vor, dass ein Kicker nicht aus dem Weg gegangen ist. Das war alle drei Male in Baltimore", erklärte Spielmacher Mahomes bei "610 Sports Radio".

Kelce und Mahomes verärgert

Travis Kelce nahm derweil in seinem Podcast "New Heights" zu der Angelegenheit Stellung. "Wenn man versucht, in den Bereich des anderen Teams zu gehen, geht man ihnen aus dem Weg. Man stört sie nicht bei dem, was sie tun. Das ist die ungeschriebene Regel", so der Tight End.

Und weiter: "Wenn du ein verdammtes Arschloch sein willst, platzierst du deinen Helm, deinen Football und dein Kicking Tee genau dort, wo sich die Quarterbacks aufwärmen. Er hat mir zugeblinzelt und sich wie ein Arschloch aufgeführt."