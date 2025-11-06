Marshawn Kneeland verstorben: NFL trauert um Dallas-Cowboys-Profi - Polizei nennt Todesursache

Die Dallas Cowboys teilen mit, dass Marshawn Kneeland verstorben ist. Die Polizei spricht von einem Selbstmord des NFL-Profis. Auch Quarterback Dak Prescott ist geschockt. Der 24-Jährige war von den Cowboys im Draft 2024 in der zweiten Runde ausgewählt worden. Dem Defensive End war am Montag im Spiel gegen die Arizona Cardinals sein erster Touchdown in der NFL nach einem geblockten Punt gelungen. Insgesamt absolvierte Kneeland 18 Spiele. "Mit großer Trauer geben die Dallas Cowboys bekannt, dass Marshawn Kneeland heute Morgen auf tragische Weise verstorben ist. Marshawn war ein beliebter Teamkollege und Mitglied unserer Organisation. Unsere Gedanken und Gebete gelten Marshawns Freundin Catalina und seiner Familie", gab die Franchise am Donnerstagnachmittag deutscher Zeit bekannt.

NFL-Insider Ian Rapoport teilte ein Statement von Kneelands Berater Jonathan Perzley, indem dieser ebenfalls den Tod bestätigte und um Privatsphäre für die Angehörigen des verstorbenen Spielers bat.

NFL: Marshawn Kneeland beging Selbstmord Wie die Polizei mittlerweile bestätigt hat, beging Kneeland Selbstmord. Aus dem Polizeibericht geht hervor, dass Kneeland sich am Mittwochabend eine Verfolgungsjagd mit einem Streifenwagen geliefert hat. Warum es zu der Verfolgung kam, geht aus dem Bericht nicht hervor. Kneelands Fahrzeug ist dabei in Dallas auf einer Schnellstraße verunglückt. Laut dem Bericht floh Kneeland anschließend zu Fuß vom Unfallort, die Beamten durchsuchten das Gebiet mit Unterstützung von Hunden- und Drohneneinheiten. NFL: Marshawn Kneeland - das ist zur Todesursache bekannt Etwa drei Stunden später wurde Kneeland mit einer offenbar selbst zugefügten Schusswunde aufgefunden. Während der Suche erhielten die Beamten Informationen, dass Kneeland "suizidale Absichten geäußert" habe.

VIDEO: Kneelands Tod trifft die Cowboys ins Mark

Prescott: "Ein tragischer Verlust" Dak Prescott, der Quarterback der Dallas Cowboys, äußerte sich geschockt von dem Tod seines Mannschaftskameraden: "Ein tragischer Verlust. Es tut weh. Das Herz ist heute schwer. Es tut mir weh für Marshawn, es tut weh für seine Familie, es tut weh für seine Freundin und für jeden einzelnen meiner Teamkollegen. Das ist ein Schmerz, den man niemandem wünscht."

