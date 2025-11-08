NFL
NFL: Los Angeles Rams setzen auf "Thiccer Kicker" Harrison Mevis
- Veröffentlicht: 08.11.2025
- 11:56 Uhr
- Martin Jahns
Die Los Angeles Rams stellen um: Harrison Mevis übernimmt den Posten als Starting Kicker. Am College sorgte er mit seiner Statur und einem Rekord für Furore. Nun bekommt er seine große NFL-Chance.
Harrison Mevis wirkt auf dem ersten Blick wie einer der schweren Jungs, die an der Line of Scrimmage die harte Arbeit abseits des Footballs erledigen. Doch Mevis ist Kicker, und das am Wochenende erstmals auch in der NFL.
Erst unter der Woche haben die Los Angeles Rams den 23-Jährigen ins Practice Squad aufgenommen. Nun steht er vor seinem Karrierehöhepunkt: Seinem ersten Einsatz in der besten Football-Liga der Welt.
Das kündigte Rams-Coach Sean McVay am Freitag an. Und er stärkte Mevis vor seinem Debüt gegen die San Francisco 49ers den Rücken.
"Wenn man sich seine Karriere in Missouri ansieht, hat er in vielen wichtigen Spielen gekickt", so McVay: "Es gibt immer Faktoren, die dabei eine Rolle spielen, aber letztendlich muss man meiner Meinung nach die Klarheit und den Mut haben, die Entscheidungen zu treffen, die man für die besten hält."
Tatsächlich war Mevis während seiner College-Zeit für Missouri einer der besten Kicker des Landes, sorgte mit einem Field Goal über 61 Yards für einen Last-Minute-Sieg gegen Kansas State und brach damit den Rekord für das längste Field Goal der SEC-Geschichte. Aus seiner College-Zeit stammt wegen seiner stämmigen Statur auch sein Spitzname "Thiccer Kicker" (zu Deutsch: dickerer Kicker).
Harrison Mevis: NFL-Durchbruch im dritten Anlauf?
Bislang blieb ihm der NFL-Durchbruch trotz seiner starken College-Leistungen verwehrt: 2024 holten ihn die Carolina Panthers als Undrafted Rookie, strichen ihn aber noch vor dem Saisonstart aus dem Kader. Auch bei den New York Jets schaffte es Mevis nach seiner Vertragsunterschrift im Juni 2025 nicht in den Kader. Mitte September wurde er entlassen.
Nun also die Rams, und das gleich als Starter für den zuletzt bei McVay in Ungnade gefallenen Joshua Karty. Der verschoss in der laufenden Saison drei Field Goals, zwei weitere wurden geblockt. Auch zwei seiner drei fehlgeschlagenen Extra-Punkt-Versuche fielen Blocks zu Opfer.
Nun zog McVay Konsequenzen. Neben Karty muss auch Long Snapper Alex Ward auf die Bank. Für ihn platziert Jake McQuiade den Football zum Kick.
"Wir haben darüber wahrscheinlich mehr gesprochen als über alles andere, worüber ich seit meiner Zeit als Cheftrainer der Rams jemals sprechen musste", sagte McVay zum Kicking-Dilemma: "Aber es gibt viele Faktoren, die dabei eine Rolle spielen. ... Ich kann zwar nicht die Zukunft vorhersagen, aber ich glaube, dass dies das Beste für dieses Spiel sein wird. Wir sind der Meinung, dass wir zwei gute Kicker in unserem Team haben."
Am Montag nach dem Spiel soll dann die Ausgangslage neu eingeschätzt werden. Dann wird klar sein, ob Mevis seine große NFL-Chance genutzt hat.