Die Dallas Cowboys teilen mit, dass Marshawn Kneeland verstorben ist. Die Polizei spricht von einem Selbstmord des NFL-Profis. Der 24-Jährige war von den Cowboys im Draft 2024 in der zweiten Runde ausgewählt worden. Dem Defensive End war am Montag im Spiel gegen die Arizona Cardinals sein erster Touchdown in der NFL nach einem geblockten Punt gelungen. Insgesamt absolvierte Kneeland 18 Spiele. "Mit großer Trauer geben die Dallas Cowboys bekannt, dass Marshawn Kneeland heute Morgen auf tragische Weise verstorben ist. Marshawn war ein beliebter Teamkollege und Mitglied unserer Organisation. Unsere Gedanken und Gebete gelten Marshawns Freundin Catalina und seiner Familie", gab die Franchise am Donnerstagnachmittag deutscher Zeit bekannt.

Anzeige

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

NFL-Insider Ian Rapoport teilte ein Statement von Kneelands Berater Jonathan Perzley, indem dieser ebenfalls den Tod bestätigte und um Privatsphäre für die Angehörigen des verstorbenen Spielers bat.

Anzeige