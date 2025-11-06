NFL in Berlin: Atlanta Falcons verpassen Riesenchance bei Kicker Lenny Krieg - ein Kommentar

Die Atlanta Falcons haben Probleme mit den Kickern. Anstatt auf den Deutschen Lenny Krieg zu setzen, holen sie einen weiteren Kicker. Damit verpassen die Falcons eine große Chance - und schaden ihrem Spieler womöglich. Von Kai Esser Die Niederlage bei den New England Patriots war verdammt unnötig für die Atlanta Falcons. Nicht nur, weil die Falcons in der 2. Halbzeit das bessere Team waren, sondern weil das Spiel durchaus in die Overtime hätte gehen können. Zumindest, wenn Kicker Parker Romo den Extrapunkt nach dem letzten der drei Falcons-Touchdowns nicht neben die Uprights gekickt hätte. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

Jets nach Mega-Trades mit Picks ohne Ende - geht die Strategie auf? Romo wurde wenig später entlassen. Schon der zweite Kicker der Falcons, der gefeuert wird. Eigentlich, so sollte man meinen, die Chance für den Deutschen Lenny Krieg. Stattdessen gaben die Falcons dem arbeitslosen Kicker Zane Gonzalez einen Vertrag und machten ihn gleich zum Starter. Das ist nicht nur marketingtechnisch eine verpasste Chance - die Falcons riskieren damit, das Selbstbewusstsein von Krieg nachhaltig mindestens mal anzukratzen.

Atlanta Falcons hätten Cinderella-Story des NFL-Jahres schreiben können Die Falcons gaben dem 23-Jährigen in der vergangenen Offseason einen Dreijahresvertrag in Georgia. Sicher, ein Investment in die Zukunft, das man nicht überstürzen sollte. Aber wann will man ihm eine Chance geben, wenn nicht jetzt? Jetzt vor dem Spiel gegen die Indianapolis Colts in Berlin? Nicht nur in Kriegs Heimatland, sondern sogar in seiner Heimatstadt? Das wäre nicht nur sportlich vertretbar gewesen, es wäre marketingtechnisch ein Coup geworden. Die Falcons sind eines der am stärksten in Deutschland engagierten Teams, darauf legt die Franchise großen Wert. Zu sehen, wie ein junger, deutscher Kicker in Berlin für ein NFL-Team Punkte scort, hätte - mit einer bewussten Übertreibung - eine ganze Generation von Jugendlichen inspirieren können. Nicht nur, Falcons-Fans zu werden, sondern auch zu sehen: Nichts ist unmöglich. Nicht einmal der Weg von Deutschland in die NFL.

Atlanta Falcons setzen Kriegs Selbstbewusstsein aufs Spiel Nun darf Gonzalez kicken. Der konnte in seiner Karriere bisher nur bedingt glänzen, verwandelte lediglich 80 Prozent seiner Field Goals. 2024 waren es für die Washington Commanders sogar nur 71 Prozent. Das war Platz 38 in der NFL. Zur Erinnerung: Die besteht aus 32 Teams. Was sich der ehemalige Placekicker der Stuttgart Surge wohl denkt? Freilich, nur er und die Coaches wissen, wie er im Training performt. Aber würde Lenny Krieg so gar nicht liefern, dann hätte das Business NFL auch keine Skrupel, ihn ohne Weiteres vor die Tür zu setzen.

NFL: Packers versagen, völlig neue Top 3 - das Power Ranking vor Woche 10 1 / 33 © ZUMA Press Wire NFL Power Ranking vor Woche 10

Nach neun Wochen ist das Bild in der NFL relativ klar. Man weiß, welche Teams was gut können und welche was nicht und wenn ja, wie viel davon. Wie ist die aktuelle Gemengelage? ran präsentiert das Power Ranking vor dem 10. Spieltag. © ZUMA Press Wire Platz 32: New Orleans Saints (Vorwoche: 31)

Gegen die Los Angeles Rams war für die New Orleans Saints kein Kraut gewachsen. Weder in der Defense noch in der Offense waren die Saints beim 10:34 konkurrenzfähig. Tyler Shough schlägt sich wacker, das war es aber auch an Positivem, was wir zu ihm sagen können. © ZUMA Wire Platz 31: Miami Dolphins (Vorwoche: 27)

Nach der Top-Leistung gegen die Atlanta Falcons waren die Miami Dolphins wieder in dem Loch, in dem die Dolphins 2025 nun einmal sind. Beim Comeback von Lamar Jackson gegen die Baltimore Ravens wurde das Team vom Feld gebuht. © Imagn Images Platz 30: Tennessee Titans (Vorwoche: 32)

Die Tennessee Titans verlieren weiter. Aber: Sie verlieren wenigstens knapp gegen die Los Angeles Chargers (20:27). Weil zwei andere Teams noch schlechter performten, geht es nach oben. © Inpho Photography Platz 29: New York Jets (Vorwoche: 30)

Wie schafft man es, in der Bye Week zu verlieren? Muss ein Ding der New York Jets sein. Mit Quinnen Williams und Sauce Gardner haben die Jets zwei ihrer besten Verteidiger abgegeben. Für diese Saison schlecht, für zukünftige Saisons potentiell gut. © IMAGO/IPS Platz 28: Cleveland Browns (Vorwoche: 28)

Nicht verloren in ihrer Bye Week haben die Cleveland Browns. Aber die Nachfragen, ob und wann denn Shedeur Sanders seine Chance bekommen würde, reißen nicht ab. Genauso wie die Blockaden von Head Coach Kevin Stefanski zu dem Thema. © 2025 Getty Images Platz 27: Las Vegas Raiders (Vorwoche: 29)

Eigentlich sollte hier nur Tight End Brock Bowers stehen. Mit 127 Receiving Yards und zwei Touchdowns meldete sich der Koloss der Raiders-Offense eindrucksvoll gegen die Jacksonville Jaguars zurück und unterstrich einmal mehr, dass er dieses Team alleine schultert. Verloren haben die Raiders dennoch. © ZUMA Press Wire Platz 26: New York Giants (Vorwoche: 26)

Jaxson Dart kann einem leid tun. Seine Versuche, die New York Giants konkurrenzfähig zu halten in allen Ehren, aber sie sind ein Tropfen auf dem heißen Stein der Unfähigkeit der Giants-Franchise in ihrer Gesamtheit. Dass Cam Skattebo und Malik Nabers den Rest des Jahres verletzt fehlen, macht es nicht besser. © Imagn Images Platz 25: Cincinnati Bengals (Vorwoche: 25)

Wir wissen doch auch nicht, was wir mit diesen Cincinnati Bengals machen sollen. Die Offense gehört zu den besten der Liga, die Defense ist die schlechteste der Liga. Aber hey, langweilig wird es nie. Beim spektakulären 42:47 gegen die Chicago Bears erst recht nicht. © Imagn Images Platz 24: Washington Commanders (Vorwoche: 19)

Die Saison der Washington Commanders ist so gut wie vorbei. 3-6, die nächste Verletzung von Jayden Daniels, die ihn wochenlang außer Gefecht setzen wird und überhaupt absurde Verletzungsprobleme. Um das zu kompensieren, sind die Commanders einfach nicht gut genug, man muss es so deutlich sagen. © 2025 Getty Images Platz 23: Dallas Cowboys (Vorwoche: 18)

Nachdem sich Fans der Dallas Cowboys wochenlang wenigstens darauf verlassen konnten, dass sie regelmäßig viele Punkte scoren, scheint das auch wieder vorbei zu sein. Das 17:27 gegen die Arizona Cardinals war der vorläufige Tiefpunkt. © Imagn Images Platz 22: Atlanta Falcons (Vorwoche: 20)

Es war eigentlich eine gute Leistung der Atlanta Falcons bei den New England Patriots, gerade in der zweiten Halbzeit. Ein Fehler beim Snap kurz vor Schluss brachte die Falcons in ein Loch, aus dem sie sich nicht mehr herausbuddeln konnten. Folgt in Berlin gegen die Colts nun die Achterbahn nach unten oder nach oben? © Imagn Images Platz 21: Arizona Cardinals (Vorwoche: 23)

Tabula Rasa in Phoenix: Die Arizona Cardinals haben nach der überzeugenden Vorstellung von Jacoby Brissett selbigen zum Starter ernannt und Kyler Murray degradiert. Ob das gut geht? Fakt ist: Der Sieg gegen die Cowboys war eine souveräne und gute Leistung, deshalb geht es hoch. © Icon Sportswire Platz 20: Jacksonville Jaguars (Vorwoche: 17)

Ja, die Jaguars haben das Spiel gegen die Raiders gewonnen. Drei Viertel lang war es jedoch ein Spiel zum Abgewöhnen, bis sich die Mannschaften gemeinsam entschlossen, auf jedwede Defense zu verzichten. Neben dem Sieg haben die Jaguars auch Wide Receiver Jakobi Meyers aus Vegas mitgenommen. © ZUMA Press Wire Platz 19: Houston Texans (Vorwoche: 15)

Große Sorgen bei den Houston Texans. Nicht nur wegen der vermeidbaren 15:18-Pleite gegen die Denver Broncos, auch weil sich C.J. Stroud wegen eines sehr harten und überflüssigen Hits im Concussion Protocol befindet. Aktuell sieht es nicht danach aus, als könnte er gegen die Jaguars spielen, deshalb geht es erst einmal runter. © 2024 Getty Images Platz 18: Carolina Panthers (Vorwoche: 22)

Das Upset der Woche gehört den Carolina Panthers. 14-Punkte-Underdog bei den Green Bay Packers und trotzdem gab es am Ende einen 16:13-Sieg im Lambeau Field. Eine brettharte Defense sowie Rico Dowdle und Bryce Young, der das Game managt. Mehr brauchen die Panthers aktuell nicht, um ein Team zu sein, gegen das aktuell ganz sicher niemand spielen will. © ZUMA Wire Platz 17: Minnesota Vikings (Vorher: Platz 21)

Dinge, mit denen wir vor Woche neun ganz sicher nicht gerechnet hätten: J.J. McCarthy kommt in seinem erst dritten NFL-Start bei kriselnden Vikings rein, fliegt nach Detroit und führt seine Farben zum Sieg. Freilich, mit 143 Yards, zwei Touchdowns und einer Interception hat er keine Bäume ausgerissen, aber ohne gut aufgelegten Quarterback ist in Detroit kaum zu gewinnen. © ZUMA Press Wire Platz 16: Chicago Bears (Vorwoche: 16)

Zum dritten Mal in Folge verweilen die Chicago Bears auf Rang 16 im Power Ranking. Und, wenn man ehrlich ist, scheint das genau der richtige Platz für sie zu sein. Das Spektakel gegen die Bengals überschattet die Probleme, die Caleb Williams und die Defense der Bears noch haben. © Imagn Images Platz 15: Baltimore Ravens (Vorher: 24)

Der größte Sprung der Woche gehört den Baltimore Ravens. Und wie könnte er nicht? Nach den Debakeln in der Abwesenheit von Lamar Jackson und der Verwirrung um seinen Verletzungsstatus ist das dominante 28:6 bei den Dolphins genau das, was die Ravens brauchten. Dazu vier Touchdown-Pässe für Jackson. Die Dolphins waren der perfekte Aufbaugegner. © Imagn Images Platz 14: Tampa Bay Buccaneers (Vorher: 6)

Während die Tampa Bay Buccaneers Pause gemacht und NFL Redzone angeschaut haben, haben andere Teams geliefert. Und wie! Deshalb geht es für die Bucs vorerst acht Plätze runter. Aber keine Sorge: Ein Sieg gegen starke New England Patriots am Wochenende und wir heben sie wieder empor - versprochen! © Imagn Images Platz 13: San Francisco 49ers (Vorwoche: 13)

Nach dem Rückschlag in Woche acht haben sich die San Francisco 49ers gegen die New York Giants gut zurückgemeldet. Der Sieg in New Jersey war nie gefährdet - aber die 49ers haben auch den Anspruch, diesen Gegner zu schlagen. © USA TODAY Network Platz 12: Los Angeles Chargers (Vorher: 12)

Wir haben Sorge um die Los Angeles Chargers. Beide Tackles, Joe Alt und Rashawn Slater, fehlen den Rest der Saison verletzungsbedingt. Für die Tennessee Titans reichte das zuletzt, aber reicht das gegen tatsächlich kompetente Football-Teams? Skepsis ist mehr als verständlich. © IMAGO/Imagn Images Platz 11: Pittsburgh Steelers (Vorwoche: 14)

Die Offense der Steelers ist gut und beständig, das wissen wir seit Wochen. Aber wenn die Defense so spielt, wie sie es gegen die Indianapolis Colts tat, dann kann Pittsburgh absolut jedes Team schlagen. Fünf forcierte Turnover, Jonathan Taylor unter Kontrolle gehalten - das waren die Steelers, die sich die Fans vor der Saison gewünscht hatten. © Getty Images Platz 10: Green Bay Packers (Vorher: 2)

Wir haben den Packers mit Platz zwei einen Vertrauensvorschuss gegeben, den sie zerknüllt und achtlos weggeworfen haben. Das 13:16 gegen die Carolina Panthers war schlichtweg peinlich. Nicht, weil es die Panthers waren, sondern weil die Packers jede noch so kleine Chance nutzten, um auf ganzer Linie zu versagen. Nicht im Kollektiv, aber bei den entscheidenden Plays. © Getty Platz 9: Denver Broncos (Vorwoche: 7)

Irgendwie schaffen es die Denver Broncos immer wieder, sich dem Niveau des Gegners anzupassen. Egal ob nach oben oder nach unten. Im Falle der Houston Texans wohl eher nach unten. Aber: Die Broncos finden einen Weg, das Spiel zu gewinnen. Und nur das zählt am Ende. Wegen der Style-Punkte geht es trotzdem zwei Plätze nach unten. © 2025 Getty Images Platz 8: Philadelphia Eagles (Vorher: 8)

Die Philadelphia Eagles hatten eine gut getimte Bye Week - man könnte nach den letzten Leistungen durchaus die Debatte aufmachen, dass die Eagles das beste Team der Liga sind - zumindest mal der NFC. Das Spiel gegen die Packers wird richtungsweisend sein. © Imagn Images Platz 7: Seattle Seahawks (Vorwoche: 11)

Sollte noch irgendjemand Zweifel daran gehabt haben, dass die Seattle Seahawks ein verdammt gutes Team und Sam Darnold ein verdammt talentierter Quarterback ist, sollten diese nun ausgeräumt sein. Das 38:14 gegen die Washington Commanders war eine Machtdemonstration. Nach der Bye Week kochen Darnold und Jaxon Smith-Njigba weiter. © Getty Platz 6: Detroit Lions (Vorwoche: 4)

Das war mehr als ein Stolperer der Detroit Lions - zu Hause gegen die Vikings zu verlieren stand nicht auf der Bingo-Karte der Fans. Die Lions sind immer noch stark, ja. Aber nach dieser Leistung fallen sie im Ranking. © AFP/GETTY IMAGES/SID/JAMIE SQUIRE Platz 5: Kansas City Chiefs (Vorher: 3)

Als man gerade dachte, dass die Kansas City Chiefs wieder in die Spur gefunden hätten, entgleiste der Hype Train schleunigst wieder, als er durch Orchard Park fuhr. Die Chiefs verloren 21:28 bei den Buffalo Bills und das war eigentlich noch zu knapp. Die Bills dominierten das Spiel nach Belieben, während die Chiefs wirre Entscheidungen trafen und sich so bereits früh um jede Siegchance brachten. © ZUMA Press Wire Platz 4: Indianapolis Colts (Vorwoche: 1)

Apropos entgleist - das sind auch die Colts. Daniel Jones lieferte sein mit Abstand schwächstes Spiel als Colts-Spieler und verursachte satte fünf Turnover. Nur ein Schluckauf oder sind die Colts vielleicht doch nicht so gut? © Imagn Images Platz 3: New England Patriots (Vorwoche: 5)

Der Sieg gegen die Atlanta Falcons wackelte bedenklich, aber am Ende blieb er stehen. Die Patriots gehen zum sechsten Mal in Folge als Sieger vom Platz. Aber: In der zweiten Woche in Folge unterlief Drake Maye eine Interception. Dass das sein schlechtestes Spiel seit Wochen war und er trotzdem zum achten Mal in Folge ein Passer Rating jenseits der 100 postete zeigt nur, wie gut er bisher war. © USA TODAY Network Platz 2: Los Angeles Rams (Vorher: 10)

Die Los Angeles Rams haben sich still und heimlich zum besten Team der NFC gemausert. Das Team um MVP-Kandidat Matthew Stafford macht kaum Fehler und während wir die Rams bisher unter dem Radar haben fliegen lassen, holen wir sie jetzt auf die Karte. © ZUMA Press Wire Platz 1: Buffalo Bills (Vorher: 9)

Nur ein Team ist aktuell stärker: die Buffalo Bills. Nach dem 40:9 gegen die Carolina Panthers waren wir noch vorsichtig, aber der klare Erfolg gegen die Chiefs, eines der heißesten Teams der letzten Wochen, stellt klar: Mit den Buffalo Bills ist mehr als zu rechnen.