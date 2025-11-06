Anzeige
NFL in Madrid 2025: Halftime Show -diese Stars sind die Headliner

  • Aktualisiert: 06.11.2025
  • 19:25 Uhr
  • ran.de

In Week 11 treffen die Washington Commanders auf die Miami Dolphins. Jetzt steht auch der Headliner für die Halftime Show fest.

Jetzt hat auch das NFL-Spiel in Madrid seinen Halftime Act.

Wie die Liga am Donnerstag verkündete, werden der argentinische Produzent, DJ und vierfache Latin-Grammy-Gewinner "Bizarrap" und der puerto-ricanischen Rapper, Sänger und Songwriter "Daddy Yankee" (u.a. Despacito) als Headliner auftreten.

Beim ersten NFL-Spiel überhaupt in Spanien im Bernabeu-Stadion von Real Madrid treffen die Washington Commanders im Rahmen von Week 11 am 16. November auf die Miami Dolphins.

"Bizarrap" zählt zu den weltweit zehn meistgestreamten Künstlern. Bekannt wurde er durch seine virale YouTube-Reihe "BZRP Music Sessions", in der er mit verschiedenen Künstlern live aus seinem Heimstudio urbane Tracks produziert.

Zuletzt arbeitete er mit Daddy Yankee an einem neuen Song, der beim NFL-Spiel in Madrid erstmals live aufgeführt wird: BZRP Music Sessions, Vol. 0/66. Der "King of Reggaetón” war in diesem Jahr aus dem Ruhestand zurückgekehrt.

Zum Auftakt des Spiels in Madrid wird die Liga auch lokale Musiktradition würdigen: Das Musikkorps der Marineinfanterie Madrids spielt die spanische Nationalhymne "Marcha Real Española", während die in Madrid lebende Sängerin Karina Pasian die US-amerikanische Nationalhymne performen wird.

