NFL in Deutschland
NFL in Berlin live: Indianapolis Colts vs. Atlanta Falcons im Free-TV, Livestream und Liveticker
- Veröffentlicht: 06.11.2025
- 15:53 Uhr
Auch in diesem Jahr wird wieder ein Spiel der NFL-Saison in Deutschland ausgetragen. ran versorgt euch mit allen Infos zum Spektakel in Berlin.
Am 9. November ist es endlich so weit: Die NFL macht erneut Halt in Deutschland! Nach Spielen in München und Frankfurt, feiert nun Berlin sein Debüt als Austragungsort.
Im Olympiastadion geben sich die Atlanta Falcons und die Indianapolis Colts die Ehre. Während es für die Falcons der erste Auftritt in Deutschland ist, sind die Colts bereits zum zweiten Mal zu Gast.
Im November 2023 gewann die Franchise in einer eher ereignisarmen Partie gegen die New England Patriots in Frankfurt mit 10:6.
Gegen Atlanta geht Indianapolis als klarer Favorit in die Partie. Mit sieben Siegen und zwei Niederlagen stehen die Colts an der Spitze der AFC, gelten als eines der Überraschungsteams der NFL.
Die Atlanta Falcons, die erst drei Spiele gewinnen konnten, warten indes seit drei Spieltagen auf ein Erfolgserlebnis. Mut könnte jedoch der letzte Sieg machen. In Woche sechs feierten die Falcons gegen die ebenfalls favorisierten Buffalo Bills einen 24:14-Achtungserfolg.
So verfolgt ihr das Spiel im Free-TV, Livestream und Liveticker.
NFL Berlin Game 2025 live: Wer, wann, wo? Alle Infos zum NFL-Spiel in Deutschland
- Paarung: Indianapolis Colts vs. Atlanta Falcons
- Wettbewerb: NFL, reguläre Saison, Woche 10
- Datum: 9. November 2025
- Uhrzeit: 15:30 Uhr
- Austragungsort: Olympiastadion (Berlin)
NFL in Berlin: Indianapolis Colts vs. Atlanta Falcons im Free-TV
Das Spiel in Berlin startet um 15:30. RTL beginnt mit seiner Übertragung im Free-TV bereits um 14:30 Uhr.
Externer Inhalt
Wer zeigt Colts gegen Falcons im Livestream?
RTL+ bietet einen kostenpflichtigen Stream an.
NFL Berlin Game: Wo gibt es einen Liveticker?
Einen Liveticker zum Berlin Game zwischen den Indianapolis Colts und den Atlanta Falcons findet ihr wie gewohnt auf ran.de.
NFL in Berlin 2025: Wer tritt in der Halftime Show auf?
Der australische Superstar "The Kid LAROI" wird beim Berlin Game zwischen den Atlanta Falcons und den Indianapolis Colts am 9. November in der Halftime-Show auftreten. Die Reaktionen der NFL-Fans fallen nicht nur positiv aus.