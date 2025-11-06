Vor dem Gastspiel der Indianapolis Colts in Berlin gegen die Atlanta Falcons spricht Defense-Captain Zaire Franklin mit ran über die Erfolgsformel der Colts, Daniel Jones und auf was er sich in Berlin freut. Das Interview führte Rainer Nachtwey Sie sind das Überraschungsteam der NFL. Mit der besten Bilanz der gesamten Liga mit sieben Siegen aus neun Spielen kommen die Indianapolis Colts zum NFL-Gastspiel nach Deutschland. Mit Sauce Gardner für zwei Erstrunden-Picks hat das Team aus dem Bundesstaat Indiana zur Trade Deadline noch einmal groß zugeschlagen und seinen Anspruch auf die Playoffs gewaltig untermauert. "Wir sind bereit für Berlin", sagt Linebacker Zaire Franklin im Interview mit ran. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn Vor dem Duell mit den Atlanta Falcons am Sonntag (ab 15:30 Uhr im Liveticker auf ran.de) spricht der Defense Captain über die Erfolgsformel der Colts, Trainings gegen Daniel Jones und Jonathan Taylor und verrät, warum die Spieler diesmal kein Wort Deutsch gelernt haben.

Franklin: "Jonathan Taylor ist einfach ein Tier" ran: Zaire Franklin, die Indianapolis Colts kommen zwar mit einer Niederlage im Gepäck nach Berlin, aber die Bilanz von 7-2 zur Saisonhalbzeit dürfte für Sie nahezu perfekt sein? Zaire Franklin: Die Niederlage gegen Pittsburgh wird uns noch eine Zeit beschäftigen. Filmstudium, Aufarbeitung. Allein deswegen würde ich nicht perfekt sagen. Wir haben am Sonntag gesehen, dass wir noch an sehr vielem hart arbeiten müssen. In der NFL ist es eh so, dass du von Woche zu Woche schauen musst. Jedes Spiel ist anders. Jedes Spiel stellt dich vor neue Aufgaben. Auch jetzt dann gegen Atlanta in Berlin. Alle Infos zum Berlin Spiel: Halbzeitshow und Hymnen stehen fest

NFL in Berlin: Atlanta Falcons verpassen Riesenchance bei Kicker Lenny Krieg - ein Kommentar ran: Sie haben schon jetzt sieben Siege, diese Anzahl haben Sie in der Vorsaison erst am 22. Dezember erreicht. Was macht dieses Team so viel besser als das im Vorjahr? Franklin: Wir sind ein Team, eine Einheit. Keiner spielt für sich, sondern nur für das Team. Niemand denkt an seine eigenen Statistiken, sondern opfert sich für den Gesamterfolg. Diese Einheit ist es, die du brauchst, um weit zu kommen. Und dann haben wir noch Daniel Jones, der fantastisch spielt, und JT. ran: Was machen Daniel Jones und Jonathan Taylor so herausragend? Franklin: Er spielt mit einer unglaublichen Konstanz und Souveränität. Er zeigt Vertrauen in seine Fähigkeiten und führt die Mannschaft. Du spürst einfach, dass er es draufhat. Nachdem er im Camp als Starter benannt wurde, hat er noch einmal an Vertrauen, am Auftreten zugelegt. Und JT? Mann, was soll ich zu ihm sagen? Er ist einfach ein Tier, unglaublich verlässlich. JT ist mein Mann. Ich verstehe mich auch abseits des Platzes hervorragend mit ihm.

Zaire Franklin spielt seine achte Saison in der NFL - alle für die Indianapolis Colts © ZUMA Press Wire

ran: Wie ist es denn für Sie als Linebacker im Training gegen die beiden zu spielen? Franklin: Das ist hart, Mann. Im Training Camp habe ich mich immer und immer wieder aufgeregt und meine Jungs in der Defense immer wieder kritisiert, was wir alles besser machen müssen. Weil die Jungs es uns einfach echt schwer gemacht haben. Aber in dem Moment habe ich auch realisiert: Wenn es für uns so schwierig wird, sie in Schach zu halten, dann wird es dies für die anderen Teams erst recht.

Franklin: "Diesmal sollten die Fans uns anfeuern" ran: Sie haben über die Jahre in vielen guten Colts-Teams gespielt, unter anderem mit Andrew Luck – ist dies dennoch das beste? Franklin: Das würde ich jetzt noch nicht sagen. Wir sind erst bei Saisonhalbzeit. Es kann noch so viel passieren. Sicher, jetzt macht es einen sehr guten Eindruck. Aber das kann schnell vorbei sein. Wir sind auf jeden Fall an einem sehr guten Punkt. Und bereit für Berlin. ran: Wir hatten uns beim Super Bowl in New Orleans getroffen, da sagten Sie uns, dass Sie überrascht waren, weil Sie in Frankfurt damals ausgebuht und die New England Patriots bejubelt wurden.

Franklin: Ja, ich habe mich damals schon gefragt, was die Deutschen an den Patriots finden. Aber wir waren damals regeltechnisch gesehen auch das Auswärtsteam und sie das Heimteam. Dieses Jahr sind wir das Heimteam. Also sollten die Fans uns anfeuern. ran: Und Sie dürfen mit zahlreicher Unterstützung aus Österreich rechnen, die Bernhard Raimann anfeuern wollen. Franklin: Ja, Big Bernie hat mir schon gesagt, dass er sich auf seine Familie und die Unterstützung freut, quasi auf sein Heimspiel. Er hat alle möglichen Leute eingeladen. Ich hoffe, dass es richtig schöne blaue Blöcke im Stadion geben wird. Colts blau.

Franklin: "Was sollte ich in Berlin unbedingt essen?" ran: Abseits der Fans - auf was freuen Sie sich in Berlin sonst? Franklin: Mir hat es in Frankfurt sehr gut gefallen. Die Stadt, das viele Grün. Aber jeder, mit dem ich gesprochen habe, hat gesagt: 'Fahr' nach Berlin'. Das ist die Hauptstadt. Deswegen bin ich jetzt schon sehr gespannt. Ich habe gehört, dass es eine sehr große Stadt ist, fast vier Millionen Einwohner. Ich mag große Städte. Ich bin aus Philly. Ich freue mich auch auf das Essen. Was sollte ich in Berlin unbedingt essen? ran: Am besten eine Currywurst von einem der kleinen Essensstände. Haben Sie sich schon über die Geschichte Berlins informiert? Über das Brandenburger Tor? Checkpoint Charlie? Franklin: Nein, aber ich bin sehr interessiert, das vor Ort zu sehen, mitzunehmen. Soweit es unsere Spielvorbereitung ermöglicht. ran: Wie sieht es mit Ihren Deutschkenntnissen aus? Hat Bernhard Raimann Ihnen was beigebracht? Franklin: "Guten Tag", das ist so ziemlich das einzige, das ich weiß. Vor zwei Jahren haben wir jeden Tag ein neues deutsches Wort gelernt, das war unsere Vorbereitung auf Frankfurt. Aber als wir dann da waren, wusste keiner mehr ein Wort. Deswegen haben wir es dieses Jahr von vornherein sein lassen.