New England Patriots: Stärken (Offensive)

Nach einem desaströsen Jahr 2022, insbesondere in der Offensive, ist die wohl größte Stärke des Patriots-Angriffs 2023 der Wechsel des Offensive Coordinators. Statt des eigentlichen Defensiv-Coaches Matt Patricia steht nun der frühere Texans-Head-Coach Bill O’Brien an der Seitenlinie, der in diesem Bereich weiß, was er tut. © USA TODAY Network