Miami Dolphins: Tyreek Hill gibt Villa nach Brand wohl auf

Nachdem ein Feuer seine Villa teilweise zerstört hat, erklärte Tyreek Hill gegenüber Teamkollegen, dass er sich wohl nach einer neuen Bleibe umsehen muss.

"Es ist erledigt, das Haus ist erledigt. Rauchschaden, Feuerschaden, das ganze obere Stockwerk ist niedergebrannt", erzählt Hill in einer Folge der Football-Dokuserie "Hard Knocks" gegenüber Teamkollegen.

Noch kurz nach dem Brand hatte sein Agent Drew Rosenhaus noch optimistisch gewirkt und erklärt, dass sich der Schaden lediglich auf ein Zimmer beschränke. Wenige Tage später scheint klar, dass dies jedoch eine Fehleinschätzung war.

Untersuchung der Behörden hatten ergeben, dass ein Kind den Brand durch das Spielen mit Streichhölzern oder einem Feuerzeug ausgelöst hatte.

Laut "TMZ.com" hat das Feuer einen Schaden von 2,3 Millionen Dollar an dem 6,9 Millionen Dollar teuren Haus angerichtet. Ein weiterer Schaden in Höhe von einer Million Dollar entstand dem Bericht zufolge am Interieur des Hauses.