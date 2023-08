Miami Dolphins: Tyreek Hill peilt 2000-Yard-Saison an

Anzeige

Wide Receiver Tyreek Hill von den Miami Dolphins hat großes Vertrauen in seinen genesenen Quarterback Tua Tagovailoa und peilt in der kommenden Saison einen Meilenstein an.

Von Daniel Kugler

Tyreek Hill hat in der kommenden Saison mit den Miami Dolphins Großes vor. Nach den bisherigen Eindrücken aus der Offseason und dem Training Camp hat der Wide Receiver 2.000 Receiving Yards als Ziel ausgerufen.

Der 29-Jährige kam in der vergangenen Saison bereits auf 1.710 Receiving Yards. Und das, obwohl Quarterback Tua Tagovailoa wegen mehrerer Gehirnerschütterungen zahlreiche Spiele nicht zum Einsatz kam.

Nachdem der Playmaker nun wieder komplett gesund ist, zeigt sich Hill optimistisch, den Meilenstein erreichen zu können, den zuvor kein NFL-Receiver erzielen konnte.

"Unser Quarterback-Spiel ist unglaublich. Wie Sie sehen können, hat Tua das ganze Trainingslager über hervorragende Leistungen gezeigt. Die Art und Weise, wie unser Head Coach (Mike McDaniel, Anm. d. Red.) und unser Offensive Coordinator (Frank Smith, Anm. d. Red.) Spielzüge für uns entwerfen, ist lachhaft", erklärte Hill gegenüber dem "NFL Network".