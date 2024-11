Defensive Tackle Calais Campbell wäre einem US-Bericht zufolge fast zu den Baltimore Ravens zurückgekehrt, doch der Head Coach der Miami Dolphins hatte demnach etwas dagegen.

Der sechsmalige Pro-Bowler Calais Campbell schloss sich erst in der vergangenen Offseason den Miami Dolphins an. Fast hätte er die Mannschaft offenbar bereits wieder verlassen.

Wie "NFL Media" berichtet, sah es einen Moment lang so aus, als würden die Miami Dolphins Campbell an die Baltimore Ravens abgeben. Doch Head Coach Mike McDaniel verhinderte den Trade demnach, indem er Campbell in einem Meeting ins Gesicht sagte, dass er ihn nicht abgeben würde.

Der Grund: McDaniel hielt Campbell aufgrund seiner Leistungen auf dem Feld und seiner Führungsqualitäten für zu wertvoll, um ihn abzugeben. Die Dolphins haben trotz einer 4-6-Bilanz noch die Playoffs im Visier.

McDaniel war die Qualität des Kaders augenscheinlich wichtiger als eine finanzielle Entlastung und der eine oder andere Draft Pick, den die Dolphins im Tausch bekommen hätten.

Zumal Campbell mit einem Jahresgehalt von zwei Millionen US-Dollar ohnehin nicht zu den Top-Verdienern zählt. Der Defensive Tackle spielte bereits von 2020 bis 2023 für die Ravens, sodass ein Wechsel für ihn möglicherweise reizvoll gewesen wäre.

Der 38-Jährige verbuchte bislang in zehn Spielen als Starter der Dolphins 26 Tackles und vier Sacks.