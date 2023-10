Anzeige

Die behandelnden Ärzte nennen einen Zeitplan, bis wann Justin Jefferson wieder zurück auf dem Feld sein könnte.

Die Minnesota Vikings müssen noch ein paar Wochen ohne ihren Star-Receiver Justin Jefferson auskommen. Immerhin aber wissen sie nun, bis wann der Offensive Player of the Year 2022 im schlimmsten Fall ausfallen wird.

Die behandelnden Ärzte gehen laut "ESPN"-Informationen davon aus, dass der 24-Jährige wegen einer Oberschenkelverletzung zwischen vier und sechs Wochen ausfallen wird.

In vier Wochen wird er sich demnach noch einmal ein paar Tests unterziehen müssen, die dann eine genaue Auskunft über seinen Comeback-Termin geben werden.

Im schlimmsten Fall also könnte Jefferson seinem Team also erst wieder am 28. November gegen die Chicago Bears zur Verfügung stehen.