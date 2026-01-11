- Anzeige -
- Anzeige -
ALLE NFL-HIGHLIGHTS AUF JOYN

Minnesota Vikings: NFL bestraft J.J. McCarthy nach viralem Video für Taunting

  • Aktualisiert: 13.01.2026
  • 08:54 Uhr
  • ran.de

Quarterback J. J. McCarthy von den Minnesota Vikings muss nach einer Szene aus dem Saisonfinale gegen die Green Bay Packers eine Geldstrafe zahlen. Die NFL griff wegen unsportlichen Verhaltens durch.

J. J. McCarthy wurde von der NFL wegen unsportlichen Verhaltens mit einer Geldstrafe belegt. Auslöser war eine Szene aus dem Saisonfinale der Minnesota Vikings gegen die Green Bay Packers, die nach der Partie millionenfach in den sozialen Netzwerken geteilt wurde. Das "Taunting" - also unsportliches Provozieren – wurde mit einer Flagge bestraft.

- Anzeige -
- Anzeige -

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
- Anzeige -

Doch damit nicht genug: Wie NFL-Insider Tom Pelissero berichtet, muss der Vikings-Quarterback 11.593 US-Dollar zahlen. McCarthy hatte am vergangenen Wochenende Packers-Cornerback Keisean Nixon einen Stoß mit der Schulter versetzt und ihn anschließend mit Trash Talk provoziert. Bereits während des Spiels war die Szene mit einer "unsportsmanlike conduct"-Strafe geahndet worden.

Sportlich blieb die Aktion ohne Konsequenzen für Minnesota. Die Vikings setzten sich mit 16:3 gegen Green Bay durch und beendeten die Regular Season mit einer 9-8-Bilanz. Für die Playoffs reichte es allerdings nicht.

- Anzeige -

Eine NFL-Saison mit Höhen und Tiefen für McCarthy

McCarthy erlebte in seiner zweiten Saison bei den Vikings Höhen und Tiefen. Nachdem er seine Rookie-Saison wegen einer Knieverletzung komplett verpasst hatte, kam er 2025 verletzungsbedingt auch nur zehn Mal zum Einsatz.

Dabei führte er Minnesota zu einer 6-4-Bilanz. Bei seinen letzten vier Einsätzen als Starter gingen die Vikings allerdings als Sieger vom Platz. McCarthy kam dabei auf sieben Touchdowns bei nur zwei Interceptions.

Mehr News und Videos
ATLANTA, GA Ð OCTOBER 03: Former Falcon Matt Ryan on the sideline prior to the start of the NFL, American Football Herren, USA game between the Tampa Bay Buccaneers and the Atlanta Falcons on Octob...
News

"Chance meines Lebens": Ryan übernimmt Job bei Falcons

  • 13.01.2026
  • 10:03 Uhr
NFC Wild Card Playoffs: San Francisco 49ers v Philadelphia Eagles
News

Kommentar: Drama pur! NFL zeigt anderen Sportarten, wie Titelkampf geht

  • 13.01.2026
  • 09:59 Uhr
imago images 1066459937
News

Kommentar: Die Eagles haben ein unlösbares Problem

  • 13.01.2026
  • 09:58 Uhr
AFC Wild Card Playoffs: Los Angeles Chargers v New England Patriots - NFL 2025
News

Kommentar: So wird Herbert nie ein Elite-Quarterback

  • 13.01.2026
  • 09:57 Uhr
Playoff Picture
News

Playoff Picture: Texans komplettieren Divisional Round

  • 13.01.2026
  • 09:47 Uhr

NFL - Packers-Coach untröstlich nach Bears-Comeback: "Wird lange weh tun"

  • Video
  • 01:42 Min
  • Ab 0

NFL-Highlights: Super-Bowl-Champion raus! Eagles scheitern an 49ers

  • Video
  • 06:15 Min
  • Ab 0

NFL-Highlights: New England Patriots gelingt erster Playoff-Sieg seit Tom Brady

  • Video
  • 06:02 Min
  • Ab 0
imago images 1070922216
News

Fällt das erste Paris-Spiel der Saints ins Wasser?

  • 13.01.2026
  • 09:29 Uhr
Rodgers Texans
News

Letztes Rodgers-Spiel? Texans beenden Steelers-Saison brutal

  • 13.01.2026
  • 09:14 Uhr