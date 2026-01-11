Die Chicago Bears feierten in der Wild Card Round der NFL-Playoffs einen emotionalen Comeback-Sieg gegen die Green Bay Packers. Head Coach Ben Johnson griff den Divisionrivalen nach dem Spiel in seiner Kabinenansprache an. Für die Chicago Bears war der Sieg in der Wild Card Round gegen die Green Bay Packers eine Genugtuung. Nicht nur, weil die Bears einen deutlichen 3:21-Halbzeitrückstand drehten. Sondern auch, weil es gegen den großen Rivalen ging. Nach dem Spiel und dem 31:27-Sieg herrschte in der Kabine der Bears pure Ekstase, die Head Coach Ben Johnson zu einem deutlichen Angriff Richtung Gegner verleitete. "F*** the Packers! F*** them!", schrie Johnson. Es war der Höhepunkt eines sich seit Monaten aufschaukelnden Scharmützels.

Schon nach seinem Amtsantritt in Chicago kündigte der vorherige Offensive Coordinator der Detroit Lions an, er freue sich darauf, die Packers zweimal im Jahr zu besiegen.

Nach der Niederlage Anfang Dezember flogen ihm diese Worte um die Ohren, doch nach der geglückten Revanche in der Regular Season zwei Wochen später hatte er nun in den Playoffs das letzte Wort - zumindest in dieser Saison. Dass Johnson dennoch in ziemlich grenzwertiger Sprache gegen die Packers schoss, begründete er mit Aussagen, die zuvor aus Green Bay gekommen waren.

Packers-Aussagen motivieren Bears extra "Zu Beginn der Woche war aus ihrem Gebäude im Norden wahrscheinlich etwas mehr Lärm zu hören, den wir laut und deutlich wahrgenommen haben, sowohl die Spieler als auch die Trainer", sagte Johnson: "Dieses Spiel hatte für uns eine besondere Bedeutung." Er ging nicht genau darauf ein, um welche Aussagen es sich handelte. Allerdings hatten sowohl Packers-Receiver Christian Watson als auch Cornerback Keisean Nixon deutlich gemacht, sich die Bears in den Playoffs zu wünschen.

