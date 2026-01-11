- Anzeige -
American Football

NFL - Chicago Bears: Ben Johnson giftet nach Playoff-Sieg lautstark gegen Green Bay Packers

  • Veröffentlicht: 11.01.2026
  • 15:49 Uhr
  • Chris Lugert

Die Chicago Bears feierten in der Wild Card Round der NFL-Playoffs einen emotionalen Comeback-Sieg gegen die Green Bay Packers. Head Coach Ben Johnson griff den Divisionrivalen nach dem Spiel in seiner Kabinenansprache an.

Für die Chicago Bears war der Sieg in der Wild Card Round gegen die Green Bay Packers eine Genugtuung. Nicht nur, weil die Bears einen deutlichen 3:21-Halbzeitrückstand drehten. Sondern auch, weil es gegen den großen Rivalen ging.

Nach dem Spiel und dem 31:27-Sieg herrschte in der Kabine der Bears pure Ekstase, die Head Coach Ben Johnson zu einem deutlichen Angriff Richtung Gegner verleitete. "F*** the Packers! F*** them!", schrie Johnson. Es war der Höhepunkt eines sich seit Monaten aufschaukelnden Scharmützels.

Schon nach seinem Amtsantritt in Chicago kündigte der vorherige Offensive Coordinator der Detroit Lions an, er freue sich darauf, die Packers zweimal im Jahr zu besiegen.

Nach der Niederlage Anfang Dezember flogen ihm diese Worte um die Ohren, doch nach der geglückten Revanche in der Regular Season zwei Wochen später hatte er nun in den Playoffs das letzte Wort - zumindest in dieser Saison.

Dass Johnson dennoch in ziemlich grenzwertiger Sprache gegen die Packers schoss, begründete er mit Aussagen, die zuvor aus Green Bay gekommen waren.

Packers-Aussagen motivieren Bears extra

"Zu Beginn der Woche war aus ihrem Gebäude im Norden wahrscheinlich etwas mehr Lärm zu hören, den wir laut und deutlich wahrgenommen haben, sowohl die Spieler als auch die Trainer", sagte Johnson: "Dieses Spiel hatte für uns eine besondere Bedeutung."

Er ging nicht genau darauf ein, um welche Aussagen es sich handelte. Allerdings hatten sowohl Packers-Receiver Christian Watson als auch Cornerback Keisean Nixon deutlich gemacht, sich die Bears in den Playoffs zu wünschen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

NFL: Caleb Williams führt Bears zu Mega-Comeback - seine Highlights

Und Defensive Coordinator Jeff Hafley erklärte am Mittwoch gegenüber Reportern: "Wir werden nicht fertig sein, wir sehen uns nächste Woche." Eine klare Spitze, dass er eine Niederlage offenbar gar nicht für möglich hielt. Zumindest diese Aussage hat man in Chicago vernommen.

"Das hat uns definitiv aufgeregt", sagte Bears-Safety Kevin Byard: "Es hat uns für das Spiel motiviert. Ich hätte nicht gedacht, dass wir einige der Siege, die wir zu Beginn dieser Saison erzielt hatten, noch übertreffen könnten, was die Comebacks angeht. Aber dieses Spiel war einfach etwas ganz Besonderes."

