Ernie Adams spielte im Spygate-Skandal der New England Patriots im Jahr 2007 eine Schlüsselrolle. Wie Bill Belichick verweigert er in einer neuen Dokumentation die Aussage.

Fast zwei Jahrzehnte ist der Spygate-Skandal der New England Patriots nun her und es sind immer noch Fragen offen. Und das wird wohl auch so bleiben.

"Zu dieser ganzen Video-Sache, zu dem Spiel gegen die Jets im Jahr 2007, dazu werde ich nichts mehr sagen", erklärte Ernie Adams, damals Director of Football Research bei den Patriots, in einer neuen "Apple TV"-Dokumentation über die Franchise aus New England.

„Ob ich Ihnen Geschichten erzählen könnte? Ja. Aber ich werde sie mit ins Grab nehmen", erklärte der 70-Jährige, der damals in Woche 1 Aufnahmen von den Signalen der New York Jets gemacht hatte.

Die Pats wurden erwischt und von der NFL mit einer Geldstrafe von 250.000 Dollar und mit dem Verlust eines Erstrundenpicks bestraft, Head Coach Bill Belichick musste 500.000 Dollar Strafe zahlen.