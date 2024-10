Carr gesteht: "Ich war sauer!"

Am Rande einer Veranstaltung in Kalifornien sagte der 32-Jährige offen: "Ich war, um es vorsichtig auszudrücken, aufgebracht. Ich war sauer", so der Spielmacher. "Ich war neun Jahre da, neun Jahre an diesem Ort, halte alle Rekorde und dann bekam ich nicht einmal die Chance, mich von den Fans zu verabschieden", monierte Carr weiter.

Vor Woche 16 wurde dann Jarrett Stidham zum Starter befördert. "Es hat etwas in mir ausgelöst. Ich hätte auch auf das Geld verzichtet."