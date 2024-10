Die Kansas City Chiefs fahren zum Abschluss des fünften NFL-Spieltages den nächsten Sieg ein. Die New Orleans Saints kassieren derweil gleich zwei Rückschläge.

Die Kansas City Chiefs präsentieren sich auf ihrer Mission Titelverteidigung in der NFL weiter in Topverfassung. Der Super-Bowl-Champion gewann auch sein fünftes Saisonspiel, so stand gegen die New Orleans Saints am Ende ein 26:13 auf der Anzeigentafel.

Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes warf für 331 Yards, ein Touchdown gelang ihm dabei aber nicht. Für die Punkte aufseiten der Gastgeber sorgte zum einen Kareem Hunt. Der zu der Franchise zurückgekehrte Running Back erwischte einen erfolgreichen Abend und lief für 102 Yards und einen Touchdown.

Zudem fand sich auch Rookie-Receiver Xavier Worthy nach einem 3-Yard-Rush in der Endzone wieder. Für die restlichen Punkte war Kicker Harrison Butker mit vier Field Goals verantwortlich.

Überzeugen konnte unterdessen auch wieder Tight End Travis Kelce. Unter den Augen von Superstar-Freundin Taylor Swift gelangen ihm neun Catches für 70 Yards. Dabei war der 35-Jährige Teil eines besonderen Spielzuges. Bei einem zweiten Versuch und immensen 34 zu überwindenden Yards wurde er von Mahomes über die Mitte angeworfen und passte dann - wie bereits in der Vergangenheit - den Ball weiter zu einem Mitspieler.

Der Lateralpass fand in Samaje Perine einen Abnehmer, der in der Folge bis auf ein Yard an einen neuen ersten Versuch herankam. Dieser gelang wenig später, der Drive resultierte schließlich in einem Field Goal.