New Orleans Saints: Michael Thomas nach Auseinandersetzung offenbar verhaftet

Anzeige

Saints-Star Michael Thomas wurde nach einer Auseinandersetzung offenbar verhaftet. Die Franchise äußert sich zum Vorfall.

von Daniel Kugler

Wide Receiver Michael Thomas von den New Orleans Saints wurde offenbar verhaftet.

Die "Sports Illustrated" berichtete von einem Vorfall am Freitagabend in der Nähe seines Wohnsitzes in Kenner, Louisiana. Der 30-Jährige wurde demnach vom Kenner Police Department festgenommen, weil er einer anderen Person ein Handy aus der Hand geschlagen haben soll.

Der lokale "NBC"-Sender "WDSU" meldete, dass Zeugen sahen, wie Thomas von der Polizei in Kenner abgeführt wurde. Laut Zeugen in seiner Nachbarschaft, die mit Reportern des Senders sprachen, rief Thomas die Polizei, nachdem er sich über Bauunternehmer auf der anderen Straßenseite aufgeregt hatte, die wiederholt in der Nähe seines Hauses auf der Straße parkten.

Ein Sprecher der Franchise erklärte daraufhin: "Wir sind uns des Vorfalls bewusst und sammeln derzeit Informationen."