Patrick Mahomes gehört schon jetzt zu den besten Quarterbacks der NFL-Geschichte. Für Ex-Steelers-Star Ben Roethlisberger war ein Spieler in seiner Prime aber noch besser als der Chiefs-Star.

Von Philipp Schmalz

Patrick Mahomes ist der wohl beste Quarterback der NFL. Kein Wunder, wenn man auf die Erfolge des Passgebers von den Kansas City Chiefs schaut: drei Super-Bowl-Titel, zwei MVP-Auszeichnungen, sechs Pro-Bowl-Nominierungen.

Für NFL-Legende Ben Roethlisberger war ein Spieler in seiner Prime allerdings noch besser als Mahomes.

In einem Livestream seines Podcasts "Footbahlin with Ben Roethlisberger" wurde der 43-Jährige von einem Fan gefragt, ob er den aktuellen Mahomes oder Aaron Rodgers in seiner besten Form wählen würde.

Für Roethlisberger eine klare Sache: "Ich würde Aaron in seiner Blütezeit dem jetzigen Patrick Mahomes vorziehen. Ich denke, dass Aaron Rodgers in seiner Prime einer der Besten war, die es je gab - Patrick gehört natürlich auch dazu, aber ich denke, dass er seine Prime gerade verlässt."

Trotzdem geht die Steelers-Ikone davon aus, dass Mahomes nach dem Ende seiner Karriere als einer der "GOATs" gelten wird.