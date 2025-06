Wie der 41-Jährige in der "Pat McAfee Show" jetzt mitteilte, sei er sich "ziemlich sicher", dass die Saison 2025 seine letzte in der NFL sein werde. Deshalb habe er bewusst nur einen Einjahresvertrag in Pittsburgh unterschrieben.

Rodgers wartete lange mit Entscheidung

Lange hatte sich Rodgers Zeit genommen, ehe er vor wenigen Wochen eine Entscheidung traf und seine Karriere doch noch einmal fortsetzte. Schon nach seiner Entlassung bei den Jets stand ein Rücktritt im Raum.

Die Steelers setzten personell alles auf die Karte Rodgers und verpflichteten weder in der Free Agency noch im Draft einen Quarterback mit Starter-Potenzial. In Mason Rudolph und Skylar Thompson kamen zwei klassische Backups, Rookie Will Howard benötigt noch Zeit.

Die Steelers gelten auch in der Saison 2025 wieder als Playoff-Anwärter. In der vergangenen Spielzeit scheiterte Pittsburgh mit Starter Russell Wilson in der Wild Card Round an den Baltimore Ravens.