NFL - New York Giants: Jakob Johnson "wieder auf der Straße"

Die nächste Wende um Jakob Johnson. Die New York Giants haben den NFL-Profi entlassen, nachdem sie ihn erst kurz vor dem Munich Game zurückgeholt hatten.

Die unendliche Geschichte um Jakob Johnson in der NFL geht weiter. Nur wenige Tage nach seiner Entlassung bei den New York Giants kehrte der deutsche Fullback in den Practice Squad des Teams zurück. Jetzt ist er wieder entlassen. Das teilte der 29-Jährige in den sozialen Netzwerken in einer kurzen Videobotschaft mit.

"Wer mich dieses Jahr ein bisschen verfolgt, hat gemerkt, es geht viel auf und ab", so der gebürtige Stuttgarter: "Practice Squad, Active Roster, dann wieder auf der Straße." Die Frage, die er am häufigsten bekomme sei: "Jakob, was macht das mit dir?"

Zwar würde er gern erzählen, dass er "stinksauer" oder "emotional am Ende" sei, aber entspreche das schlicht nicht der Wahrheit: "Harte Arbeit und wie viel harte Arbeit du reinsteckst, garantiert dir trotzdem nicht die Ergebnisse, die du möchtest. So sehr ich auch wieder spielen will, so sehr ich Jahr sechs hier noch zum Erfolg bringen möchte, ist wie hart ich arbeite nicht definiert davon, was für ein Ergebnis ich bekomme."

Johnson übernahm kurz vor dem Munich Game den Platz von Kicker Jude McAtamney, der vor dem Spiel gegen die Washington Commanders am Sonntag in den aktiven Kader hochgezogen wurde. Im Gegenzug wurde der eigentliche Stamm-Kicker Greg Joseph auf die IR-Liste gesetzt.

Für Johnson ist die abermalige Entlassung das nächste Kapitel seiner Odyssee in der laufenden Saison. Der 29-Jährige pendelt in dieser Spielzeit bei den Giants regelmäßig zwischen Practice Squad, aktivem Kader und Entlassung hin und her.

Die Giants hatten das München-Spiel der NFL gegen die Carolina Panthers in der Allianz Arena vor 70.132 Fans mit 17:20 nach Overtime verloren. Johnson stand nicht im Kader.