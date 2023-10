Anzeige

Seit mittlerweile zwei Wochen fehlt Daniel Jones den New York Giants. In Abwesenheit des Quarterbacks lieferte sein Backup Tyrod Taylor zwei durchaus gute Spiel ab. Muss Jones nun einen Platz auf der Bank fürchten?

Tyrod Taylor hat die New York Giants in den vergangenen beiden Partien zu einem Sieg und einer Niederlage geführt. Der knappen 9:14-Pleite gegen die Buffalo Bills, ließen die Giants einen 14:7-Erfolg gegen die Washington Commanders folgen.

Taylor spielte in beiden Spielen durchaus solide, anders als der eigentliche Starting-Quarterback Daniel Jones. Dieser enttäuschte in der laufenden Saison bisher komplett und konnte nicht an die Leistungen aus der letzten Spielzeit anknüpfen.

Trotzdem soll der 26-Jährige seinen Stammplatz nicht verlieren. Das machte Head Coach Brian Daboll gegenüber Reportern deutlich, nachdem er bereits zuvor erklärt hatte, dass Jones weiterhin der Starter sei: "Ich habe es gesagt, ich weiß nicht, wie oft ich gefragt wurde, aber ich habe es oft gesagt".

Wie lange Jones mit seiner Nackenverletzung noch ausfallen wird, ist unklar. Schon 2021 hatte sich der 6. Pick des 2019er-Draft am Nacken verletzt. Damals verpasste er sechs Partien.