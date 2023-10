Anzeige

Robert Griffin III, ehemaliger Quarterback der Baltimore Ravens, hat in seiner eigenen Show über das schwierige Verhältnis zwischen Joe Flacco und Lamar Jackson berichtet.

2018 wählten die Baltimore Ravens im NFL Draft mit dem 32. Pick Quarterback Lamar Jackson. Der Youngster sollte auf lange Sicht den alternden Joe Flacco beerben.

In der folgenden Spielzeit standen allerdings nicht nur Flacco und Jackson unter Vertrag, sondern auch Routinier Robert Griffin III, scheinbar aus gutem Grund.

Wie "RGIII" in einem Kurzvideo auf "X" erklärte, übernahm er die Mentoren-Rolle für den jungen Jackson: "Es war komisch in dem Quarterback-Raum mit Joe und Lamar, weil Joe lediglich als Vorbild voranging, aber nicht wirklich ein Mentor war. Das war dann mein Job."

Im Laufe der Saison habe Flacco dann allerdings auch eine Mentoren-Rolle für Jackson eingenommen und ihm wichtige Tipps im Passspiel gegeben, erklärte Griffin III in einem weiteren Kurzvideo.

Flacco verletzte sich am zehnten Spieltag der Saison an der Hüfte, Jackson übernahm das Ruder und gab den Starter-Posten - bis heute - nicht mehr her.