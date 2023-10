Anzeige

Nach seinem Achillessehnenriss ist Aaron Rodgers offenbar zurück beim Team. Auch beim Spiel gegen die Chiefs soll er dabei sein – auch, um seinen angeschlagenen Ersatz Zach Wilson zu unterstützen.

Die New York Jets schlittern ohne den verletzten Aaron Rodgers in eine Krise. Hilft der Quarterback-Superstar seinem Team wieder heraus?

Der 39-Jährige dürfte die Saison nach seinem Achillessehnenriss zwar sehr wahrscheinlich komplett verpassen, trotzdem kehrte er jetzt zum Team zurück, wie ESPN berichtet - als mentale Unterstützung sozusagen.

So soll er am Samstag am Abschlussmeeting teilgenommen haben. Außerdem soll er beim Spiel gegen die Kansas City Chiefs am Sonntagabend Ortszeit in New York im Met Life Stadium sein.

Rodgers war am 13. September operiert worden und absolvierte die Reha bislang in Kalifornien. Die Ärzte gaben grünes Licht für den Flug, damit er beim Team sein kann, welches nach zwei Niederlagen aus den ersten beiden Spielen in einer schwierigen Phase steckt.

So konnte Rodgers-Ersatz Zach Wilson bislang nicht überzeugen, und trotz aller Kritik hält Head Coach Robert Saleh an dem umstrittenen Spielmacher fest. Die Jets setzen darauf, dass die Anwesenheit Rodgers' Wilson zumindest mental helfen wird. Der Superstar ist sowieso im täglichen Kontakt mit Wilson, wie er zuletzt verriet.