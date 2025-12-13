Das Comeback von Philip Rivers rückt immer näher. Die Indianapolis Colts haben den 44-Jährigen für das Spiel bei den Seattle Seahawks in den Kader berufen. Doch für Rivers ist das keine ausschließlich gute Nachricht.

Philip Rivers ist seinem NFL-Comeback den nächsten, womöglich entscheidenden Schritt näher gekommen. Wie "ESPN" berichtet, wird der 44-Jährige am Samstag von den Indianapolis Colts offiziell in den 53-Mann-Kader befördert.

Damit steht einem Einsatz des Routiniers im schweren Auswärtsspiel bei den Seattle Seahawks am Sonntag (22:25 Uhr MEZ im Liveticker) nichts mehr im Wege. Nach dem Achillessehnenriss von Daniel Jones war Rivers von den Colts zunächst nur für den Practice Squad verpflichtet worden, musste also zusätzlich für das Spiel in den Kader berufen werden.

Allerdings ist dadurch auch klar, dass der achtmalige Pro Bowler im kommenden Jahr nicht in die Hall of Fame aufgenommen wird. Rivers hatte es im laufenden Zyklus bereits ins Halbfinale der Ausscheidung geschafft, wird nun aber gestrichen.

Der Grund: Ein NFL-Spieler muss mindestens fünf Jahre zurückgetreten sein, ehe er für die Aufnahme in die Hall of Fame infrage kommt. Dieser Zeitraum wird aber komplett zurückgesetzt, sobald ein Spieler erneut dem aktiven Kader eines Teams angehört - wie es bei Rivers jetzt der Fall ist.